تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشديد اللوائح المنظمة لمنح البطاقات الخضراء (جرين كارد) من خلال جهات العمل، في إطار مساعٍ قالت إنها تستهدف تعزيز حماية العمال الأمريكيين خلال عمليات التوظيف.

ووفقا لإخطار نشرته وزارة العمل الأمريكية، اليوم الاثنين، في السجل الفيدرالي، فإن المقترح يلزم أصحاب العمل الراغبين في رعاية طلبات حصول موظفين أجانب على البطاقات الخضراء بتوسيع جهودهم لتوظيف العمال الأمريكيين لشغل هذه الوظائف أولا.

وقال وزير العمل الأمريكي كيث سونديرلينج، في بيان، إن اللوائح الحالية سمحت للشركات برعاية توظيف عمال أجانب دون النظر بصورة كافية إلى العمال الأمريكيين أولا، مؤكدا أن التعديلات المقترحة ستضمن إعطاء الأولوية للأمريكيين في الحصول على فرص العمل التي تتطلب مهارات عالية وتوفر أجورا مرتفعة.

وأوضحت الوزارة أن باب تلقي التعليقات العامة على المقترح سيظل مفتوحا لمدة 60 يوما اعتبارا من غد الثلاثاء.

وكانت إدارة ترامب قد علقت الشهر الماضي وصول شركتي مايكروسوفت وأدوبي إلى البرنامج، قائلة إن الشركتين تخضعان للتحقيق بشأن ممارسات توظيف يُزعم أنها تضر بالعمال الأمريكيين.

وأشارت وزارة العمل إلى أن التعديلات المقترحة على برنامج شهادات العمل الدائمة، الذي يمثل إحدى الخطوات الأساسية لرعاية أصحاب العمل طلبات حصول الموظفين الأجانب على البطاقات الخضراء التي تتيح لهم الإقامة والعمل بشكل دائم في الولايات المتحدة، تعد الأولى من نوعها منذ نحو عقدين.

ويهدف المقترح أيضا إلى حماية العمال الأمريكيين المؤهلين الذين تأثروا بعمليات تسريح العمالة، من خلال منع بعض أصحاب العمل الذين سرحوا موظفين أمريكيين من رعاية طلبات الحصول على البطاقات الخضراء لشغل الوظائف التي جرى تسريحهم منها لمدة عامين.