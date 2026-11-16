هل بر الوالدين يعني الطاعة العمياء رغم سوء المعاملة؟.. أمين الفتوى يوضح حدود طاعة الأم

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول كيفية تعامل الأبناء مع الأم التي تتعامل معهم بعنف أو إساءة، وما إذا كان برها يفرض عليهم تنفيذ جميع أوامرها رغم مخالفتها لمصلحتهم أو لأحكام الشرع.

كيفية تعامل الأبناء مع الأم التي تتعامل معهم بعنف

وأوضح الشيخ أحمد وسام، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، أن هناك خلطًا لدى بعض الناس بين بر الوالدين والطاعة العمياء، مؤكدًا أن البر الذي أمرت به الشريعة يعني الإحسان إلى الوالدين، وليس تنفيذ جميع أوامرهما دون تمييز.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن الابن ليس مطالبًا شرعًا بطاعة والديه إذا أمراه بمعصية، أو طلبت الأم منه تطليق زوجته دون سبب معتبر، أو معاقبة ابنه بعقوبة قاسية لا تتفق مع أسس التربية السليمة، لكنه يظل مطالبًا بالإحسان إليهما والصبر على إساءتهما وحسن معاملتهما.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الإحسان إلى الوالدين يكون بإكرامهما وخدمتهما وتلبية احتياجاتهما، ومصاحبتهما بالمعروف، حتى إذا أساء أحدهما إلى الابن، مستشهدًا بتوجيه القرآن الكريم إلى مصاحبة الوالدين بالمعروف حتى في حالة دعوتهما إلى الشرك بالله.

واستشهد أمين الفتوى بدار الإفتاء بموقف أحد الصحابة الذي حاولت أمه إجباره على ترك الإسلام بالامتناع عن الطعام والشراب، فرفض الاستجابة لها في أمر المعصية، لكنه أكد استمراره في الإحسان إليها وتقديم الطعام والشراب والتعامل معها بالرفق حتى تعود إلى الأكل والشرب.

وشدد أمين الفتوى على أن المعيار في التعامل مع الوالدين هو إرضاء الله سبحانه وتعالى من خلال الإحسان إليهما، وليس الاستجابة لكل طلب مهما كان مخالفًا للشرع أو ضارًا بمصلحة الابن، موضحًا أن التعامل بحزم أحيانًا إذا اقتضت مصلحة الوالدين ذلك لا يُعد عقوقًا متى كان في إطار المعروف والإحسان.