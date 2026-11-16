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الإشراف العام
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رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

كواليس عودة مؤسس إنفيديا | تحركات من قادة التكنولوجيا.. ومجلس الإدارة يدرس البدائل

إنفيديا
إنفيديا
احمد الشريف

كشفت تقارير صحفية عن بحث جنسن هوانج، الرئيس التنفيذي السابق لشركة "إنفيديا"، إمكانية العودة مجدداً لقيادة الشركة، بالتزامن مع حملة دعم يقودها قادة التكنولوجيا لإعادته إلى منصبه.

إيلون ماسك وقادة التكنولوجيا يدعمون عودة هوانج

نقل موقع "Open Magazine" عن صحيفة "فايننشال تايمز" أن هوانج ناقش مع مقربين منه فرص عودته إلى رئاسة "إنفيديا"، بينما يتحرك مسؤولون تنفيذيون بارزون لحشد الدعم لهذه الخطوة، بما في ذلك السعي للحصول على تأييد من البيت الأبيض.

وأعلن إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي "تسلا" و"سبيس إكس"، وتيم سويني، الرئيس التنفيذي لشركة "إيبك جيمز"، دعمهما العلني لحملة إعادة هوانج، حيث أكد ماسك عبر منصة "إكس" توقيعه على عريضة تطالب بعودته.

وأوضح التقرير أن هوانج لا يزال يحظى بتأييد واسع بين موظفي "إنفيديا"، الذين وقع عدد منهم على رسالة مفتوحة تطالب مجلس الإدارة بإعادته، فيما صرح أحد حلفائه للصحيفة بأن جميع الشخصيات المؤثرة في قطاع التكنولوجيا تدعمه بقوة.

أسباب الاستقالة وموقف مجلس إدارة إنفيديا

جاءت هذه التطورات بعد استقالة هوانج الأسبوع الماضي؛ عقب 33 عاماً من تأسيسه وقيادته للشركة، حيث تتولى المديرة المالية كوليت كريس منصب الرئيس التنفيذي المؤقت في الوقت الحالي.

وأفاد التقرير بأن رحيل هوانج جاء وسط تقارير تفحصها إدارة الشركة حول مزاعم علاقات شخصية داخل وخارج "إنفيديا"، شملت سيدة الأعمال الصينية أليس هوانج، ونائبة رئيس قسم الرعاية الصحية بالشركة كيمبرلي باول، بالإضافة إلى موظفة أخرى- بحسب وكالة "رويترز"-.

من جهته، أكد مجلس إدارة "إنفيديا" أنه في مرحلة مبكرة لاختيار شركة توظيف للبحث عن رئيس تنفيذي جديد، واصفاً أي تكهنات حول مرشحين محتملين، ومن بينهم رينيه هاس الرئيس التنفيذي لشركة "Arm"، بأنها سابقة لأوانها.

إنفيديا جنسن هوانغ تسلا سبيس إكس إيلون ماسك

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