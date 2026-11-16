الإعلامية لميس الحديدي: موقف مصر من الإخوان من 2013.. مش بطلب من ترامب

أكدت الإعلامية لميس الحديدي أن موقف الدولة المصرية والشعب المصري من جماعة الإخوان بدأ منذ عام 2013، ولم يكن استجابة لطلب من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مشددة على أن مصر خاضت مواجهة طويلة ضد الجماعة والحكم باسم الدين، وقدمت خلالها تضحيات كبيرة وخسائر في الأرواح.

وأضافت مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ تصريحات الرئيس ترامب بشأن إشادته بالخطوات التي اتخذتها مصر ضد جماعة الإخوان، وقوله إن القاهرة ضيقت الخناق على الجماعة وإنه قد يتجه إلى تصنيفها بكل فروعها تنظيمًا إرهابيًا، تمثل تصريحات مهمة، خاصة أن ترامب سبق أن تحدث يوم الخميس الماضي عن أن خطر الإخوان لا يقتصر على منطقة الشرق الأوسط، وإنما يمتد إلى مناطق أبعد بكثير.

وأشارت الحديدي إلى أن ترامب تحدث في مايو عن استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب، يتركز جوهرها على تنظيم الإخوان باعتباره منبعًا فكريًا للإرهاب، دون أن تترجم تلك الاستراتيجية وقتها إلى إجراءات محددة، لافتة إلى أن واشنطن صنفت في يناير الماضي التنظيم في مصر وفروعه في الأردن ولبنان، ثم في السودان، جماعات إرهابية.

وأكدت أنها تهتم بكل التصريحات التي تؤكد أن جماعة الإخوان جماعة إرهابية، لكنها تختلف مع الجزء الذي قال فيه ترامب إن موقف مصر من الجماعة جاء بناءً على طلبه، موضحة أن هذا الموقف كان واضحًا منذ عام 2013، عندما أُدرجت الجماعة للمرة الأولى ككيان إرهابي، عقب ثورة 30 يونيو التي خرج فيها المصريون بأعداد كبيرة ضد حكم الجماعة.

ولفتت إلى أن ترامب لم يكن رئيسًا للولايات المتحدة وقتها، إذ كان باراك أوباما يتولى الرئاسة، ثم جاء ترامب في ولايته الأولى، وبعده جو بايدن، قبل أن يعود ترامب إلى البيت الأبيض مجددًا، وهو ما يؤكد أن موقف مصر من جماعة الإخوان ومواجهتها لم يرتبط بإدارة أميركية بعينها أو بطلب من رئيس أميركي.

وأضافت الحديدي أن مصر خاضت منذ عام 2013 معركة ضد جماعة الإخوان وكل المسميات المرتبطة بها، وضد الحكم باسم الدين، وسقطت خلالها أرواح كثيرة وتكبدت البلاد خسائر كبيرة، مستعيدة أحداث حرق الكنائس والتفجيرات واغتيال النائب العام، إلى جانب المواجهات التي شهدتها سيناء في إطار الحرب على الإرهاب.

وشددت على أن مصر واجهت تلك المعركة في وقت لم تتلقَّ فيه دعمًا من أحد سوى الأشقاء العرب، بينما اتخذت الولايات المتحدة ودول أوروبية مواقف وصفت ثورة 30 يونيو بأنها انقلاب، مشيرة إلى أن دولًا أوروبية دافعت آنذاك عن جماعة الإخوان تحت شعار الدفاع عن حقها في العمل السياسي.

وأوضحت أن بريطانيا كانت من بين الدول التي احتضنت وجودًا للجماعة، إلى جانب دول أوروبية أخرى دافعت عن فروعها، مؤكدة أن بعض بقايا جماعة الإخوان لا تزال موجودة في أوروبا حتى الآن.