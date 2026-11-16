يوسف الحسيني: أنا مع الرفق بالحيوان فيما عدا الإخوان

حذر الإعلامي يوسف الحسيني، من الانسياق وراء السوشيال ميديا الخاصة بجماعة الإخوان الإرهابية .



وقال يوسف الحسيني في برنامجه " مساء جديد " المذاع على قناة " المحور"،:" أنا مازلت مصر أنا رجل مع الرفق بالحيوان فيما عدا الإخوان واللي عايز يزعل يزعل ".

وتابع يوسف الحسيني:" لا ننساق وراء الإخوان والاغبياء لإن الاتنين دول في نفس الصف ".



وفي سياق آخر، أكد الإعلامي يوسف الحسيني، أنه من المعروف أن المنطقة الجنوبية بالصحراء الشرقية غنية بالذهب الخام .

وقال يوسف الحسيني:" الدهابة عايشين في دولة بها قوانين ومؤسسات وقوانين الدولة بتمنع عمل الدهابة ويجب ان يعملوا وفقا لكيان قانوني ".



وتابع يوسف الحسيني :" يتم العمل حاليا على تقنين أوضاع الدهابة وإحنا قعدنا سنين طويلة سايبين الملف ده لمدة 150 عاما".