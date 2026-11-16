فين حق المواطنين.. يوسف الحسيني: قوانين الدولة تمنع عمل الدهابة ويجب أن يعملوا وفقا لكيان قانوني

أكد الإعلامي يوسف الحسيني، أنه من المعروف أن المنطقة الجنوبية بالصحراء الشرقية غنية بالذهب الخام .

وقال يوسف الحسيني في برنامجه " مساء جديد " المذاع على قناة " المحور"،:" الدهابة عايشين في دولة بها قوانين ومؤسسات وقوانين الدولة بتمنع عمل الدهابة ويجب ان يعملوا وفقا لكيان قانوني ".

وتابع يوسف الحسيني :" يتم العمل حاليا على تقنين أوضاع الدهابة وإحنا قعدنا سنين طويلة سايبين الملف ده لمدة 150 عاما".

ولفت يوسف الحسيني :" مؤسسات الدولة تحافظ على ثروات الدولة المعدنية"، مضيفا:" فين حق باقي المواطنين مما يستخرجه الدهابة والدولة تعمل حاليا على تقنين أوضاعهم القانونية ".

وتابع يوسف الحسيني :" ترك الدهابة دون تقنين وتوفيق أوضاع يتسبب في غهدار كبير لهذه الثروة المعدنية ".