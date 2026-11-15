نائب رئيس اتحاد القبائل يكشف تفاصيل مبادرة السيسي لتقنين أوضاع "الدهابة"

قال النائب فايز أبو حرب، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس اتحاد القبائل والعائلات المصرية، إن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقنين أوضاع العاملين في مجال التنقيب عن الذهب "الدهابة" تمثل "حلم لكل انسان شريف يسعى للرزق الحلال والكسب المشروع في ظل حمايه الدوله ورعايتها"، موضحاً أن الاتحاد يتحرك انطلاقاً من دوره الوطني والمجتمعي تحت إشراف الدولة لحماية أبناء القبائل في المناطق الحدودية وتحقيق التنمية والاستقرار.



وكشف أبو حرب، خلال برنامج حضرة المواطن، في أعقاب الاجتماع الموسع الذي عقده رئيس الاتحاد السيد إبراهيم العرجاني بمشاركة نواب أسوان والبحر الأحمر والمشايخ وممثلي الدهابة في حلايب وشلاتين ومرسى علم، عن وضع "الإناء الشرعي" الذي يتيح للمواطن الحصول على تصريح رسمي والعمل في العلن وأمان وتحت حماية الدولة، بدلاً من العمل غير المشروع في الخفاء وتعريض حياته للخطر، بما يضمن حصول المواطن على رزقه وحصول الدولة على حقها من ثرواتها الطبيعية.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن تقنين الأوضاع يقطع الطريق أمام المتسللين من خارج الوطن الذين كانوا يدخلون البلاد للبحث في كنوز مصر وثرواتها الطبيعية، مؤكداً أن المبادرة تحول العمل من الخوف والمخاطرة إلى عمل منظم ومشروع يحقق المصلحة العامة للدولة وأبناء المحافظات الحدودية على حد سواء.