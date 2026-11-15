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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أسامة فيصل يقترب من التدريبات الجماعية في البنك الأهلي وينتظر تقرير الطبيب

أسامة فيصل
أسامة فيصل
رباب الهواري

قالت الإعلامية دينا سليم إن أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي، بات قريبًا من الدخول في التدريبات الجماعية للفريق وذلك قبل العودة لمنافسات الدوري المصري.

وتابعت “دينا” خلال تصريحاتها عبر برنامجها "ستاد المحور" إن  أسامة فيصل في الوقت الراهن بدأ في التدريبات الفردية والجري حول الملعب، بالإضافة إلى الانتهاء من جلسات العلاج الطبيعي بعد إصابته بقطع في غضروف الركبة.

وأضافت، أن هناك حالة من عدم الاستعجال في دخول اللاعب للتدريبات الجماعية، والنادي ينتظر تقرير طبيب البنك الأهلي، لحسم موعد عودته للمران الجماعي.

واختتمت، أن أسامة فيصل من الصعب أن يلحق بمباراة البنك المقبلة في الدوري، ولكن من الممكن أن يعود في مباراة الجولة العاشرة.

أسامه فيصل البنك الاهلي الرمادي اخبار الرياضة

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