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الزمالك يُحدّد الأسبوع المقبل مع «زد» لتسوية مُستحقات صفقة محمد إسماعيل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يُحدّد الأسبوع المقبل مع «زد» لتسوية مُستحقات صفقة محمد إسماعيل

محمد اسماعيل
محمد اسماعيل
رباب الهواري

قالت الإعلامية دينا سليم إن مسئولي نادي الزمالك حدّدوا موعدًا لعقد جلسة مع نظرائهم في نادي زد خلال الأسبوع المقبل، من أجل تسوية المستحقات المالية المتبقية من صفقة انتقال محمد إسماعيل، مدافع الفريق الأبيض، إلى القلعة البيضاء.

وتابعت خلال تصريحاتها عبر برنامجها "ستاد المحور" أن الزمالك يسعى خلال الجلسة إلى الاتفاق على سداد جزء من المستحقات المالية المستحقة لنادي زد، مع جدولة المبلغ المتبقي على فترات زمنية، على غرار ما حدث في صفقتي انتقال الثنائي أحمد شريف وعمرو ناصر من فاركو إلى الزمالك.

وأضافت، أن تبلغ القيمة الإجمالية لصفقة انتقال محمد إسماعيل من زد إلى الزمالك نحو 47 إلى 50 مليون جنيه، شاملة الضرائب ومستحقات أخرى، من بينها نسبة إعادة البيع المستحقة لنادي إنبي.

واختتمت، أن الزمالك لم يسدد من قيمة الصفقة حتى الآن سوى دفعة مالية واحدة لنادي زد، تقدر بنحو 7 ملايين جنيه، وهو ما دفع مسؤولي النادي الأبيض للتحرك لعقد جلسة مع إدارة زد للاتفاق على آلية سداد باقي المستحقات وتسوية الملف ماليًا.

محمد اسماعيل الزمالك زد اف سي اخبار الرياضة

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