قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خالد طلعت يفجّر مفاجأة بشأن الهداف التاريخي لمنتخب مصر.. هل تراجع محمد صلاح عن الصدارة لصالح حسام حسن؟
نيويورك تايمز: مطار بوسطن لوجان الدولي سجل أعلى نسبة إلغاء للرحلات متجاوزاً 31%
مصطفى أبوزهرة: علي ماهر لم يكن خيارنا الأول وهو من طلب إلغاء منصب مدير المنتخب.. ويكشف موقف مستحقات التوأم
بدأت بالاعتداء العسكري .. متحدث الخارجية الإيرانية: واشنطن لا تستطيع التنصل من مسئوليتها عن العدوان على إيران
ياسر ريان: محمد صلاح «ماينفعش» يخرج من الملعب مهما كان مستواه
«مش ضده» .. خالد طلعت: فخور بصحة وجهة نظري بشأن عدد أهداف محمد صلاح الدولية
وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن استمرار العمليات العسكرية في غزة حتى نزع سلاح حماس
تحالف دعم الشرعية يعلن اعتراض طائرة مسيرة وتدميرها في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية
نصف مليون طلب تصالح مرفوض.. ماذا ينتظر أصحاب العقارات المخالفة؟
عادل طعيمة: حسام حسن اتظلم.. وعلى ماهر مطالب بالانضباط واكتشاف عناصر جديدة للمنتخب
«مُستعد دلوقتي أفرم أي حد ضرب» .. لقطة طريفة بين المستشار تركي آل الشيخ ومصطفى غريب.. شاهد
حكم اختراق الهاكر لحسابات المعتدين على الناس.. دار الإفتاء تجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نيويورك تايمز: مطار بوسطن لوجان الدولي سجل أعلى نسبة إلغاء للرحلات متجاوزاً 31%

مطار لوجان الأمريكي
مطار لوجان الأمريكي
محمد على

أفادت تقارير صحفية نيويورك تايمز بأن مطار بوسطن لوجان الدولي سجل أعلى نسبة إلغاء للرحلات بين المطارات الأمريكية متجاوزاً 31%. 
جاء ذلك في أعقاب اضطرابات واسعة النطاق في الملاحة الجوية وقرار وقف الرحلات على مستوى البلاد المرتبط بأعطال في أنظمة إدارة الطيران الفيدرالية. 



وقالت هيئة موانئ ماساتشوستس إنها تأمل في عودة العمليات إلى طبيعتها في مطار بوسطن لوجان بحلول يوم الاثنين بعد توقف الرحلات الجوية على مستوى البلاد ، وهو وضع وصفه خبير طيران بارز بأنه "كان يمكن تجنبه إلى حد كبير".

وامتدت الاضطرابات الهائلة التي حدثت يوم الجمعة إلى يوم السبت، حيث تم إلغاء أكثر من 200 رحلة جوية وتأخير أكثر من 100 رحلة في مطار لوجان، حيث سارعت شركات الطيران لإعادة الطواقم والطائرات إلى مواعيدها المحددة.

وصرح متحدث باسم هيئة موانئ ماساتشوستس لصحيفة هيرالد مساء السبت بأن شركات الطيران تتعامل مع عملية التعافي بشكل مشابه لكيفية تعاملها مع العواصف الثلجية الكبيرة، وذلك في أعقاب أطول فترة توقف للرحلات الجوية في البلاد منذ 25 عامًا.

قال المتحدث الرسمي في بيان: "نحث المسافرين على التواصل مباشرة مع شركات الطيران للاستفسار عن حالة رحلاتهم، ونشكرهم على صبرهم خلال هذه الفترة. كما وفرنا موظفين إضافيين في جميع أنحاء المطار لمساعدة المسافرين والإجابة عن استفساراتهم عند الحاجة".

وقالت ماري شيافو، محامية الطيران التي شغلت منصب المفتش العام لوزارة النقل الأمريكية من عام 1990 إلى عام 1996، لصحيفة هيرالد إن الصمت الفوري من جانب إدارة الطيران الفيدرالية والقيادات الفيدرالية يوم الجمعة أثار ذعراً عاماً لا داعي له حتى انعقاد مؤتمر صحفي مسائي.

وقالت شيافو لصحيفة هيرالد في مقابلة هاتفية بعد ظهر يوم السبت: "كان الناس خائفين، وكانوا يقولون: إنه إرهاب، وإن إيران تهاجمنا، او عمليات تخريب... ".

وقال وزير النقل شون دافي للصحفيين في وقت سابق من يوم السبت: "لم يلتزم المقاول بالوقت المحدد"، محملاً شركة L3Harris Technologies Inc. مسؤولية توقف العمل يوم الجمعة .

وأضاف دافي أن المقاول كان يستبدل جزءًا من أسلاك النحاس القديمة في نظام مراقبة الحركة الجوية الوطني بخطوط ألياف ضوئية جديدة، مما أدى إلى زيادة الحمل على المعدات القديمة في شبكة البنية التحتية للاتصالات التابعة لإدارة الطيران الفيدرالية. وقد تسبب ذلك في انقطاعات متقطعة في الاتصالات وفجوات في الرادار عبر المجال الجوي.

وأضاف وزير النقل أن المسؤولين يحققون فيما إذا كان "عدم كفاءة" المقاول أو جهاز التوجيه المعيب - الذي أشار إليه شيافو بأنه تم تصنيعه بين عامي 2001 و2006 وتم تحميله بالبيانات بشكل زائد عند إعادة تشغيله - هو سبب الانقطاع.

نيويورك تايمز مطار بوسطن لوجان الدولي أعلى نسبة إلغاء للرحلات ماساتشوستس لصحيفة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نوة شتوية

أمطار غزيرة لمدة 4 أيام.. هل يتم تعطيل الدراسة بسبب نوة المكنسة؟

سعر الذهب

1700 جنيه| الذهب يشهد خسائر غير مسبوقة وعيار 21 الآن مفاجأة

نوة شتوية

تقلبات جوية حادة وأمطار غزيرة.. موعد أول نوة شتوية في مصر 2026

أسعار الذهب الان

الحق اشتري| أسعار الذهب الآن.. هبوط عيار 24 لـ 6805 جنيهات

لي لي

«أم دونا».. القبض على البلوجر لي لي فؤاد بسبب فيديو إلقاء المصحف

مرتبات نوفمبر 2026

4000 جنيه زيادة على المرتب لهؤلاء.. موعد صرف مرتبات نوفمبر 2026 للعاملين بالدولة

أجور القطاع الخاص

قرار مرتقب يغير أجور القطاع الخاص.. تفاصيل زيادة الـ1000 جنيه وموعد التطبيق

الاهلي

ضربة جديدة للأهلي قبل مواجهة بيراميدز.. غياب ثلاثي الفريق بسبب الإصابة

ترشيحاتنا

وزارة الخارجية

وزارة الخارجية تواصل إيفاد لجان إصدار بطاقات الرقم القومي للمصريين بالخارج إلى عدد من الدول الأوروبية

وزير التجارة والصناعة الهندي يصل إلى القاهرة

وزير التجارة والصناعة الهندي يصل إلى القاهرة على رأس وفد أعمال رفيع المستوى

مياة القاهرة

أولى الجولات الميدانية.. رئيس "مياه الشرب" بالقاهرة يتفقد محطة روض الفرج ويوجه برفع كفاءة التشغيل

بالصور

طريقة عمل كيكة الحليب الساخن.. سر القوام الإسفنجي والطراوة من أول مرة

طريقة عمل كيكة الحليب الساخن
طريقة عمل كيكة الحليب الساخن
طريقة عمل كيكة الحليب الساخن

طريقة عمل صينية السمك بالبصل والطماطم في الفرن.. تتبيلة غنية وطعم لا يقاوم

طريقة طاجن السمك بالطماطم
طريقة طاجن السمك بالطماطم
طريقة طاجن السمك بالطماطم

ألوان ترابية.. مريم أوزرلي تخطف الأنظار بإطلالة شتوية أنيقة

مريم أوزرلي
مريم أوزرلي
مريم أوزرلي

طريقة عمل كرات البطاطس بالجبنة.. وصفة مقرمشة واقتصادية يحبها الأطفال

طريقة عمل كرات البطاطس المحشية بالجبنة
طريقة عمل كرات البطاطس المحشية بالجبنة
طريقة عمل كرات البطاطس المحشية بالجبنة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة بنت عنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يوبيل القاهرة السينمائي

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

المزيد