نيويورك تايمز: مطار بوسطن لوجان الدولي سجل أعلى نسبة إلغاء للرحلات متجاوزاً 31%

أفادت تقارير صحفية نيويورك تايمز بأن مطار بوسطن لوجان الدولي سجل أعلى نسبة إلغاء للرحلات بين المطارات الأمريكية متجاوزاً 31%.

جاء ذلك في أعقاب اضطرابات واسعة النطاق في الملاحة الجوية وقرار وقف الرحلات على مستوى البلاد المرتبط بأعطال في أنظمة إدارة الطيران الفيدرالية.





وقالت هيئة موانئ ماساتشوستس إنها تأمل في عودة العمليات إلى طبيعتها في مطار بوسطن لوجان بحلول يوم الاثنين بعد توقف الرحلات الجوية على مستوى البلاد ، وهو وضع وصفه خبير طيران بارز بأنه "كان يمكن تجنبه إلى حد كبير".

وامتدت الاضطرابات الهائلة التي حدثت يوم الجمعة إلى يوم السبت، حيث تم إلغاء أكثر من 200 رحلة جوية وتأخير أكثر من 100 رحلة في مطار لوجان، حيث سارعت شركات الطيران لإعادة الطواقم والطائرات إلى مواعيدها المحددة.

وصرح متحدث باسم هيئة موانئ ماساتشوستس لصحيفة هيرالد مساء السبت بأن شركات الطيران تتعامل مع عملية التعافي بشكل مشابه لكيفية تعاملها مع العواصف الثلجية الكبيرة، وذلك في أعقاب أطول فترة توقف للرحلات الجوية في البلاد منذ 25 عامًا.

قال المتحدث الرسمي في بيان: "نحث المسافرين على التواصل مباشرة مع شركات الطيران للاستفسار عن حالة رحلاتهم، ونشكرهم على صبرهم خلال هذه الفترة. كما وفرنا موظفين إضافيين في جميع أنحاء المطار لمساعدة المسافرين والإجابة عن استفساراتهم عند الحاجة".

وقالت ماري شيافو، محامية الطيران التي شغلت منصب المفتش العام لوزارة النقل الأمريكية من عام 1990 إلى عام 1996، لصحيفة هيرالد إن الصمت الفوري من جانب إدارة الطيران الفيدرالية والقيادات الفيدرالية يوم الجمعة أثار ذعراً عاماً لا داعي له حتى انعقاد مؤتمر صحفي مسائي.

وقالت شيافو لصحيفة هيرالد في مقابلة هاتفية بعد ظهر يوم السبت: "كان الناس خائفين، وكانوا يقولون: إنه إرهاب، وإن إيران تهاجمنا، او عمليات تخريب... ".

وقال وزير النقل شون دافي للصحفيين في وقت سابق من يوم السبت: "لم يلتزم المقاول بالوقت المحدد"، محملاً شركة L3Harris Technologies Inc. مسؤولية توقف العمل يوم الجمعة .

وأضاف دافي أن المقاول كان يستبدل جزءًا من أسلاك النحاس القديمة في نظام مراقبة الحركة الجوية الوطني بخطوط ألياف ضوئية جديدة، مما أدى إلى زيادة الحمل على المعدات القديمة في شبكة البنية التحتية للاتصالات التابعة لإدارة الطيران الفيدرالية. وقد تسبب ذلك في انقطاعات متقطعة في الاتصالات وفجوات في الرادار عبر المجال الجوي.

وأضاف وزير النقل أن المسؤولين يحققون فيما إذا كان "عدم كفاءة" المقاول أو جهاز التوجيه المعيب - الذي أشار إليه شيافو بأنه تم تصنيعه بين عامي 2001 و2006 وتم تحميله بالبيانات بشكل زائد عند إعادة تشغيله - هو سبب الانقطاع.