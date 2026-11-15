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وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن استمرار العمليات العسكرية في غزة حتى نزع سلاح حماس
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن استمرار العمليات العسكرية في غزة حتى نزع سلاح حماس

كاتس
كاتس
محمد على

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي،يسرائيل كاتس، استمرار العمليات العسكرية في غزة، حتى نزع سلاح حماس.

وقال  جيش الاحتلال  الإسرائيلي، إنه جرى استهداف عضو بارز في الجناح العسكري لـ حركة حماس، 

ومن جهتها نقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن مصدر أمني أن المستهدف في العملية هو قائد لواء رفح بحركة حماس سمير أبو يونس.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بارتقاء شهيد ومصابين جراء قصف الاحتلال، خيمة تؤوي نازحين، في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

في وقت سابق أفاد مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس، بوصول مصاب جراء قصف جوي نفذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي واستهدف منزلًا سكنيًا في جنوب قطاع غزة.

وأوضح مصدر طبي، أن المصاب يعاني من إصابات متوسطة، حيث جرى تقديم الإسعافات اللازمة له داخل المجمع، وسط حالة من الاستنفار في الطواقم الطبية تحسبًا لوصول إصابات أخرى.

ويأتي هذا القصف في ظل استمرار العدوان على قطاع غزة، والذي يشهد تصعيدًا ملحوظًا في استهداف المناطق السكنية، ما يفاقم الأوضاع الإنسانية ويزيد الضغط على المنظومة الصحية التي تعاني من نقص حاد في الإمكانيات والمستلزمات الطبية.

وارتفعت حصيلة حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 74,695 شهيدا، و176,093 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأوضحت مصادر طبية، أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت، خلال الـ48 ساعة الماضية، 16 شهيدا، و68 إصابة.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلَّف جادي آيزنكوت، أن انضمام رئيس الحكومة المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو إلى حكومة طوارئ يظل مشروطًا بقبوله المبادئ التي يطرحها.

كاتس غزة حماس جيش الاحتلال الإسرائيلي سمير أبو يونس

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