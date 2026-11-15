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الشاباك يعلن اغتيال سمير أبو يونس قائد «لواء رفح» بقطاع غزة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الشاباك يعلن اغتيال سمير أبو يونس قائد «لواء رفح» بقطاع غزة

سمير أبو يونس
سمير أبو يونس
محمد على

أسفرت غارة جوية شنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، فجر اليوم الأحد، عن اغتيال سمير أبو يونس قائد "لواء رفح" في الجناح المسلح لحركة "حماس".

كما أعلن "مجمع ناصر الطبي" في خان يونس عن وصول جثة قتيل ومصابين في قصف إسرائيلي على مواصي "خان يونس".

وفي بيان مقتضب، أعلنت متحدثة عسكرية أن “الجيش الإسرائيلي والشاباك اغتالا قبل قليل شخصا  بارزًا في الجناح العسكري لمنظمة حماس”.

ويأتي اغتيال أبو يونس بعد مرور أقل من شهرين على تعيينه في قيادة "لواء رفح"، إثر غارة استهدفت خيمة للنازحين في منطقة "المواصي" بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

واستهدف الجيش الإسرائيلي، الخيمة التي كان يتواجد فيها أبو يونس، بعدد من الصواريخ، ما أدى لاندلاع النيران في عشرات الخيام المجاورة، وإصابة عدد من الفلسطينيين في المكان.

يذكر أن أبو يونس كان قد تولى قيادة "لواء رفح" عقب اغتيال سلفه في المنصب نائل أبو عبيد بغارة إسرائيلية استهدفت ذات المنطقة.

ويكثف الجيش الإسرائيلي استهدافه للمسؤولين العسكريين في "حماس"، إذ أعلن قبل أيام أنه استهدف قائد "لواء خان يونس"، في قصف استهدف "مجمع ناصر الطبي".

وخلال أقل من شهرين، قتل الجيش الإسرائيلي قائد لواء رفح نائل أبوعبيد، وقائد لواء شمال قطاع غزة عز الدين البيك، كما قتل قائد لواء خان يونس محمد اليازوري.

قائد لواء رفح حماس سمير أبو يونس جيش الاحتلال لواء رفح متحدثة عسكرية أن الجيش الإسرائيلي والشاباك اغتالا

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