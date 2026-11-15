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وزير الصناعة يكشف خطة مصر لتوطين صناعة السيارات: تصنيع البطاريات والمحركات وتأهيل الشباب
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الصناعة يكشف خطة مصر لتوطين صناعة السيارات: تصنيع البطاريات والمحركات وتأهيل الشباب

وزير الصناعة
وزير الصناعة
عبد الخالق صلاح

كشف المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن تحركات الدولة لتوطين صناعة السيارات في مصر، مؤكدًا أن استراتيجية الوزارة تركز على تطوير الصناعات المغذية باعتبارها ركيزة أساسية لبناء صناعة سيارات قوية وزيادة المكون المحلي.

وأوضح وزير الصناعة، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج «الحكاية» عبر فضائية «MBC مصر»، أن برنامج توطين صناعة السيارات يستهدف تحفيز الشركات والمصنعين على الاستثمار في هذا القطاع، مشيرًا إلى الاتفاق مع شركة CITL للعمل على توطين صناعة البطاريات داخل مصر.

وأضاف أن الوزارة تولي اهتمامًا بتأهيل وتدريب الشباب وإعداد كوادر فنية متخصصة قادرة على العمل في صناعة السيارات، بما يدعم خطط التوسع في الإنتاج المحلي.

وأشار “هاشم” إلى أن ملف تصنيع المحركات محليًا يأتي ضمن أولويات العمل، كاشفًا عن وجود مفاوضات مع إحدى الشركات الكبرى بشأن تنفيذ هذه الخطوة.

وفيما يتعلق ببرنامج إحلال السيارات، أكد الوزير أن الهدف منه خلق طلب حقيقي في سوق السيارات، إلى جانب توفير الخردة اللازمة لدعم الصناعات المحلية، موضحًا أن تطبيق البرنامج يتطلب توفير ميزانية مالية كبيرة.

MBC المهندس خالد هاشم السيارات

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