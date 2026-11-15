أعلام مصر وصور الرئيس السيسي.. عروض الكشافة تشعل أجواء اليوبيل الذهبي لايبارشية بورسعيد.. شاهد

شهدت احتفالية اليوبيل الذهبي لتأسيس إيبارشية بورسعيد ومرور 50 عامًا على سيامة الأنبا تادرس، عروضًا مميزة لفرق الكشافة التابعة لكنائس بورسعيد، التي نجحت في إضفاء أجواء وطنية حماسية على الاحتفالية، من خلال استعراضات منظمة ومشاركة واسعة من الشباب.

علم مصر والأغاني الوطنية.. مشهد يجسد روح الانتماء

ورفع شباب الكشافة أعلام مصر خلال عروضهم، وقدموا مجموعة من الأغاني الوطنية وأغاني حب مصر على أنغام الطبول، في مشهد أشعل روح الحماس بين الحضور، وأضفى أجواءً من الفخر والانتماء الوطني على الاحتفالية.

وتفاعل الحضور مع الفقرات الكشفية والأغاني الوطنية، التي عكست مشاعر حب الوطن والاعتزاز بالهوية المصرية، ورسخت قيم الانتماء والوحدة الوطنية في نفوس المشاركين والحاضرين.

بنرات ضخمة تحمل صور الرئيس السيسي والأنبا تادرس ومحافظ بورسعيد

وشهدت العروض رفع بنرات كبيرة تحمل صور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والأنبا تادرس مطران بورسعيد، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، في مشهد لافت جمع بين مظاهر الاعتزاز بالقيادات والاحتفاء بالمناسبة التاريخية، بالتزامن مع رفع أعلام مصر وترديد الأغاني الوطنية على أنغام الطبول.

استعراضات كشفية وممر شرفي يعكسان الانضباط وروح الفريق

كما قدمت الفرق عروضًا كشفية منظمة، تضمنت استعراضات بالطبول وممرًا شرفيًا، بمشاركة أعداد كبيرة من الشباب الذين ظهروا بمستوى متميز من الانضباط والتنسيق، حاملين أعلام الكشافة والأعلام المصرية.

ولاقت العروض إعجاب الأنبا تادرس والحضور، لما عكسته من جهد في الإعداد والتدريب، ودور الأنشطة الكشفية في تنمية روح التعاون والعمل الجماعي لدى الشباب، وتعزيز قيم المواطنة وحب مصر.

وجاءت المشاركة الكشفية ضمن فعاليات الاحتفال باليوبيل الذهبي لإيبارشية بورسعيد، في مشهد جمع بين الروح الكشفية والاعتزاز بالوطن، وأكد أن المحبة والانتماء لمصر يجمعان أبناءها.