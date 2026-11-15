جريمة حرب .. الأزهر يُدين استهداف مجمع ناصر الطبي بغزة

أدان الأزهر الشريف ويستنكر بأشد العبارات، استهداف مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وما أسفر عنه من سقوط شهداء ومصابين من المرضى والعاملين بالقطاع الصحي، مؤكدًا أن استهداف المستشفيات والمنشآت الطبية جريمة حرب، وانتهاك صارخ لكل القوانين والمواثيق الدولية والأعراف الإنسانية.

وأكد الأزهر أن مواصلة استهداف المنشآت الطبية، وقتل المرضى والجرحى، وحرمان المدنيين من أبسط مقومات الحياة، يمثل وصمة عار في جبين الإنسانية، مجددا مطالبته للمجتمع الدولي، والمؤسسات الأممية والحقوقية، وكل أصحاب الضمائر الحية، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية والأخلاقية، والتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين العزل، وتوفير الحماية للمرضى والمنشآت الطبية، وضمان دخول المساعدات والأدوية والوقود إلى قطاع غزة دون قيود.

وشدّد الأزهر على أن استمرار هذه الجرائم لن يسقط حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها حقه في الحياة والحرية والكرامة، وحقه الأبدي في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية ستظل قضية حق وعدل، وأن الصمت عن جرائم الاحتلال مشاركة في إطالة أمد الظلم والمأساة.