رسمياً - تعيين الحكم السلفادوري ايفان بارتون لـ قمة الدوري بين الأهلي وبيراميدز

كشف مصدر خاص داخل الاتحاد المصري لكرة القدم عن الاستقرار على الاستعانة بطاقم تحكيم أجنبي لإدارة المواجهة المرتقبة بين الأهلي وبيراميدز، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، والمقرّر إقامتها يوم 23 نوفمبر الجاري.

وأوضح المصدر أن الحكم السلفادوري ايفان بارتون لـ قمة الدوري بين الاهلي وبيراميدز، وذلك في إطار الترتيبات الخاصة بإسناد إدارة المباراة إلى طاقم تحكيم أجنبي، نظرًا لأهمية المواجهة وقوة المنافسة بين الفريقين.

حكم من السلفادور لإدارة قمة الأهلي وبيراميدز

وتحظى مباراة الأهلي وبيراميدز باهتمام كبير من جانب جماهير الكرة المصرية، في ظل المنافسة القوية بين الفريقين خلال المواسم الأخيرة، ورغبة كل طرف في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

ومن المنتظر أن تشهد المواجهة صراعًا قويًا داخل أرض الملعب، خاصة أن مباريات الفريقين دائمًا ما تتسم بالندية والإثارة، في ظل امتلاكهما مجموعة مميزة من اللاعبين وقدرتهما على المنافسة على المراكز المتقدمة.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع بيراميدز يوم 23 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، في مواجهة ينتظرها عشاق الكرة المصرية، لما تحمله من أهمية كبيرة في حسابات المنافسة على لقب المسابقة.

ويأتي الاتجاه للاستعانة بحكم أجنبي من السلفادور لإدارة اللقاء في ظل الحرص على توفير أجواء تحكيمية مناسبة لمباراة من العيار الثقيل، وسط ترقب جماهيري كبير لما ستسفر عنه المواجهة المرتقبة بين الفريقين.

ومن المنتظر الكشف عن بقية تفاصيل الطاقم التحكيمي خلال الفترة المقبلة، قبل موعد المباراة