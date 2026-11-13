موقفه يتحدد بقرار عموتة.. إمام عاشور يسابق الزمن للحاق بمواجهة الأهلي وبيراميدز

كشف الإعلامي عبد الرحمن طارق عن آخر تطورات حالة إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وموقفه من المشاركة في مواجهة بيراميدز المقبلة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وقال عبد الرحمن طارق، خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «ستاد مصر» عبر قناة مودرن، إن إمام عاشور جاهز طبيًا بنسبة 100% لمواجهة بيراميدز، ويؤدي تدريباته بشكل جيد، كما يتدرب ليلًا مع المعد البدني الخاص به، من أجل الوصول إلى أفضل حالة بدنية وفنية قبل المباراة.

وأضاف أن إمام عاشور لديه رغبة كبيرة في استعادة مستواه، ويسعى لاستغلال فترة التوقف الدولي الحالية من أجل تكثيف تدريباته والعودة إلى مستواه المعهود، حتى لا يعاني من أي مشكلات خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن مشاركة إمام عاشور أمام بيراميدز ستتوقف على مدى جاهزيته الفنية والبدنية، فإذا وصل إلى الجاهزية الكاملة بنسبة 100%، سيكون ضمن حسابات المباراة، أما إذا وصلت جاهزيته إلى 50% فقط، فقد يتواجد على مقاعد البدلاء.

واختتم بالتأكيد على أن القرار النهائي بشأن مشاركة إمام عاشور أمام بيراميدز سيكون في يد المدير الفني للأهلي حسين عموتة، وفقًا لرؤيته الفنية وتقييمه لحالة اللاعب قبل المواجهة المرتقبة.