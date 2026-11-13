تسبب في توقف قطار الأقصر- الإسكندرية.. اندلاع حريق في حشائش بجوار السكة الحديد بأسيوط

تسبب حريق اندلع مساء اليوم الجمعة في حشائش الحلف المنتشرة على جانبي شريط السكة الحديد بمنطقة عزبة رفائيل بقرية بني قرة التابعة لمركز القوصية شمال محافظة أسيوط، في توقف القطار رقم 157 المتجه من الأقصر إلى الإسكندرية؛ لحين السيطرة على النيران، وتأمين حركة القطارات.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من أهالي قرية بني قرة، يفيد باندلاع حريق في الحشائش المجاورة لشريط السكة الحديد؛ ما أثار حالة من القلق بين المواطنين خشية امتداد النيران إلى القطارات أثناء مرورها.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق، وتمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها، ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة.

وتزامن اندلاع الحريق مع مرور القطار رقم 157 القادم من الأقصر والمتجه إلى الإسكندرية، والذي كان من المقرر وصوله إلى محطة القوصية في الثانية ظهرًا، إلا أنه كان متأخرًا عن موعده.

وقبل وصول القطار إلى موقع الحريق، جرى إخطار هيئة السكة الحديد، التي قررت حجزه قبل موقع النيران لحين الانتهاء من أعمال الإطفاء، والتأكد من تأمين مسار السكة الحديد، حفاظًا على سلامة الركاب وانتظام حركة التشغيل.