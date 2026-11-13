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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يوجه بإحكام الرقابة على توزيع الأسمدة المدعمة استعدادًا للموسم الشتوي 2026-2027

محافظ أسيوط
محافظ أسيوط
أ ش أ

وجه محافظ أسيوط محمد علوان، بضرورة إحكام الرقابة على منظومة تداول وتوزيع الأسمدة الزراعية المدعمة، والتأكد من وصولها إلى مستحقيها من المزارعين دون معوقات، مع تكثيف المتابعة الميدانية للجمعيات التعاونية الزراعية ومخازن الأسمدة بمختلف مراكز المحافظة، استعدادًا للموسم الشتوي 2026-2027، بما يدعم المزارعين ويسهم في زيادة الإنتاجية الزراعية وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.

وأوضح المحافظ- فى بيان اليوم /الجمعة/ - أن مديرية الزراعة، عقدت اجتماعًا موسعًا مع مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المركزية بأسيوط، برئاسة محمد عبد المحسن صالح، رئيس مجلس الإدارة، وبحضور أعضاء الجمعية، لمناقشة الاستعدادات الخاصة بالموسم الشتوي الجديد، واستعراض الموقف الزراعي بالمحافظة، وبحث أبرز التحديات والمشكلات التي تواجه الجمعيات التعاونية الزراعية بمختلف المراكز، وسبل التعامل معها ووضع الحلول المناسبة لضمان انتظام العمل وتقديم الدعم اللازم للمزارعين.

وأضاف علوان أن الاجتماع تناول موقف أرصدة الأسمدة الزراعية ومدى توافرها بالمخازن، ومتابعة معدلات الصرف من خلال الجمعيات التعاونية، وآليات إحكام الرقابة على حركة المخزون والتوزيع، مع التأكيد على الالتزام بالضوابط والقواعد المنظمة للصرف، وتحقيق العدالة في توزيع الأسمدة المدعمة بما يضمن حصول كل مزارع على مستحقاته المقررة.

وشدد المحافظ على عدم التهاون في مواجهة أي مخالفات أو تجاوزات بمنظومة توزيع الأسمدة، وضرورة استمرار أعمال التفتيش والرقابة على الجمعيات الزراعية ومخازنها، ومراجعة سجلات الصرف والأرصدة بصورة دورية، مع سرعة التعامل مع شكاوى المزارعين وتذليل العقبات التي تواجههم، لضمان توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي في التوقيتات المناسبة وعدم تأثر أعمال الزراعة بالموسم الشتوي.

ونوه المحافظ إلي أهمية الدور المحوري للجمعيات التعاونية الزراعية في دعم القطاع الزراعي، باعتبارها حلقة وصل رئيسية بين الأجهزة التنفيذية والمزارعين، مؤكدًا ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون بينها وبين مديرية الزراعة، والتواجد المستمر وسط المزارعين للتعرف على احتياجاتهم الفعلية والاستجابة لمطالبهم، بما يدعم الفلاح المصري، ويرفع كفاءة الإنتاج الزراعي، ويسهم في تحقيق الأمن الغذائي.

محافظ أسيوط محمد علوان الرقابة الأسمدة الزراعية

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