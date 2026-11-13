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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

زلزال بقوة 4 درجات يضرب محافظة كوماموتو اليابانية

زلزال
زلزال
أ ش أ

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية أن زلزالا بلغت شدته أربع درجات على مقياس ريختر ضرب منطقة "كوماموتو" في المحافظة التي تحمل الاسم ذاته، دون ورود أنباء فورية عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار مادية.

وأفادت الهيئة - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الجمعة - بأن مركز الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، فيما لم يتم إصدار أي تحذيرات من احتمال وقوع موجات مد عاتية (تسونامي) في أعقاب الهزة الأرضية.

تجدر الإشارة إلى أن اليابان تشهد باستمرار زلازل بسبب وقوعها في منطقة "حزام النار" في المحيط الهادئ التي تشهد نشاطا زلزاليا وبركانيا مرتفعا، وتمتد هذه المنطقة في جنوب شرق آسيا وصولا إلى حوض المحيط الهادئ.

ووفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، فإن 81% من أكبر الزلازل في العالم تحدث في هذا الحزام النشيط.

هيئة الأرصاد الجوية اليابان كوماموتو

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