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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

معاريف: إسرائيل تستعد لجولة جديدة مع إيران وتنتظر الضوء الأخضر من ترامب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
فرناس حفظي

كشفت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية أن المؤسسة الأمنية في إسرائيل لا ترى وجود ضرورة ملحة لشن هجوم عسكري جديد على إيران في الوقت الحالي، لكنها تستعد لاحتمال اتخاذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارًا باستئناف العمليات العسكرية ضد طهران خلال الفترة المقبلة.

وذكرت الصحيفة، في تقرير للكاتب آفي أشكنازي، أن إسرائيل تفضل تنفيذ أي تحرك عسكري محتمل بالتنسيق الكامل مع الجيش الأمريكي، على غرار العمليات السابقة، إلا أن الجيش الإسرائيلي لا يستبعد التحرك بشكل منفرد إذا اقتضت الضرورة، مستندًا إلى تجارب سابقة خاض فيها مواجهات دون مشاركة أمريكية مباشرة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية إسرائيلية أن التقديرات تشير إلى أن الأنشطة المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني تتركز حاليًا في موقعي فوردو ونطنز، مشيرة إلى أن طهران لم تفتح حتى الآن مداخل المنشآت النووية التي أغلقتها خلال الحرب الأخيرة، ولم تزل السواتر الترابية والصخرية التي أقامتها حولها.

وأضاف التقرير أن المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية تتابع أيضًا مساعي إيران لتطوير أنظمة الصواريخ والدفاع الجوي، إلى جانب ما وصفه بتحويل طهران أموالًا إلى حزب الله اللبناني لدعم قدراته وإعادة بناء بنيته التنظيمية.

وفي السياق ذاته، أشارت «معاريف» إلى أن إسرائيل تدرك أن الإدارة الأمريكية لا تتجه في الوقت الراهن نحو استئناف الهجمات على إيران، في ظل انشغال ترامب بملفات داخلية وسياسية، فضلًا عن وجود تحفظات داخل إدارته بشأن الخيار العسكري، وتفضيل بعض المسؤولين مواصلة الضغط الاقتصادي على طهران.

ولفت التقرير إلى زيارة رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي رومان جوفمان إلى الولايات المتحدة، حيث من المتوقع أن يلتقي مسؤولين أمريكيين، من بينهم مدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، في إطار المشاورات بشأن الملف الإيراني.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواصل الدفع باتجاه تجديد الحملة العسكرية ضد إيران، بينما تبقي المؤسسة العسكرية الإسرائيلية قواتها في حالة تأهب تحسبًا لأي تطورات أو قرار أمريكي باستئناف المواجهة.

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