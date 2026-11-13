قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد: طقس السبت معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا
جوتيريش يطالب بخفض فوري وكبير في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري
صلاح ومرموش.. علي ماهر يعلن تشكيل منتخب مصر لمواجهة مالاوي في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2027
سعر الذهب في السعودية الآن
السكة الحديد: انتظام حركة القطارات على خط الإسماعيلية السويس في الاتجاهين
وزير الخارجية يبحث مع نظيره السوري تطورات الأوضاع في سوريا ويؤكد دعم مصر لوحدتها وسيادتها
رئيس حزب الغد: توجيهات الرئيس السيسي تفتح الطريق لحل أزمة الدهابة وتؤسس لمنظومة قانونية لاستغلال ثروات الجنوب
تفاؤل أمريكي بإبرام اتفاقيات تجارية جديدة مع كندا والمكسيك
وزير الأوقاف ينعى إمامًا وافته المنية على المنبر خلال خطبة الجمعة
أحمد العوضي يرد على اعتذار محمد رمضان: حبيبي يا حمادة تسلم
بعد تطابق نتائج فحص DNA.. العراق يتسلم جثمان النائب السابق أحمد العلواني من لبنان
الطقس غدا.. أجواء خريفية بأغلب الأنحاء يصاحبها أمطار بعدة مناطق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار بايك BJ40 موديل 2027 في السعودية

بايك BJ40
بايك BJ40
صبري طلبه

تقدم بايك الصينية سيارتها BJ40 موديل 2027 في السوق السعودي من خلال فئتين من التجهيزات، هما Adventure وChampion، لتنضم إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV.

محرك بايك BJ40 موديل 2027 

تعتمد بايك BJ40 موديل 2027 على محرك بنزين رباعي الأسطوانات، بسعة 2.0 لتر مزود بشاحن تيربو، ويولد هذا المحرك قوة تصل إلى 221 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 380 نيوتن متر. 

ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات، يعمل على نقل القوة إلى العجلات عبر نظام دفع رباعي 4WD، وتصل السرعة القصوى للسيارة إلى 180 كم في الساعة، بينما يبلغ متوسط كفاءة استهلاك الوقود نحو 13.2 كم لكل لتر، مع خزان وقود بسعة 75 لترًا. 

بايك BJ40 موديل 2027 

أبعاد بايك BJ40 موديل 2027 

تأتي السيارة بايك BJ40 بأبعاد خارجية تمنحها حضورًا واضحًا ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، إذ يبلغ طولها 4,645 مم، فيما يصل عرضها إلى 1,925 مم، ويبلغ ارتفاعها 1,871 مم، وترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2,745 مم، ويبلغ الخلوص الأرضي 210 مم، بينما يصل وزنها دون ركاب إلى 2,080 كجم.

تجهيزات بايك BJ40

تضم بايك BJ40 مجموعة من التجهيزات حيث تأتي السيارة بمقاعد كهربائية، وعجلة قيادة مكسوة بالجلد ومتعددة الوظائف، وشاشة لنظام المعلومات والترفيه بقياس 12.3 بوصة، مع دعم خاصية Apple  CarPlay ، إلى جانب شاشة عدادات رقمية بقياس 10 بوصات لعرض بيانات القيادة، مع نظام صوتي ترفيهي، ومكيف هواء أوتوماتيكي.

وتشمل التجهيزات الداخلية أيضًا إضاءة محيطية، ومستشعرات حركة، كاميرات للمتابعة، وسائد هوائية للحماية، نظام رصد النقاط العمياء وتحديد المسار، بالإضافة إلى مثبت سرعة تكيفي، وباقة من تقنيات المكابح والأنظمة المساعدة.

بايك BJ40 موديل 2027 

أسعار بايك BJ40 موديل 2027 في السعودية

تقدم بايك BJ40 موديل 2027 داخل السوق السعودي بفئتين من التجهيزات، هما Adventure وChampion، ويبدأ سعر السيارة من 136,839 ريالًا سعوديًا، بينما تصل أسعار الفئة الأعلى إلى 150,639 ريالًا سعوديًا.

بايك BJ40 بايك BJ40 أسعار بايك BJ40 أسعار بايك BJ40 موديل 2027 أسعار بايك BJ40 موديل 2027 في السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر أنبوبة البوتجاز

سعر أنبوبة البوتجاز اليوم الجمعة بعد قرار لجنة التسعير.. كم تبلغ؟

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 13 نوفمبر

الذهب

الذهب يواصل الانهيار.. عيار 21 يهبط بقوة والجرام يفقد 500 جنيه

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 بكام؟.. استمرار انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة 13-11-2026

انخفاض سعر الجنيه الذهب

سقوط الجنيه الذهب.. انخفاض عيار 21 و18 اليوم الجمعة 13 نوفمبر

ذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 5950 جنيها

حالة الطقس

ظاهرة جوية تضرب مصر 5 ساعات وتحذير عاجل للسائقين.. ماذا حدث؟

الأرصاد الجوية

الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس الأسبوع المقبل.. وموعد بدء فصل الشتاء رسميًا

ترشيحاتنا

محافظ بورسعيد

محافظ بورسعيد يؤكد جاهزية المنشآت الطبية وانتظام العمل بها خلال الإجازات

صحة الإسكندرية

صحة الإسكندرية تنظم ورشة عمل لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للأطفال ضعاف السمع

ارشيفيه

إصابة 9 عمال في تصادم سيارة محملة بالعمال في المنزلة بالدقهلية.. أسماء

بالصور

غير الوصفات.. 6 طرق طبيعية لعلاج الهالات السوداء تحت العين

الهالات السوداء
الهالات السوداء
الهالات السوداء

5 أنواع من البقوليات تمنح الجسم بروتينًا بديلًا للحوم.. تعرفي عليها

5 أنواع من البقوليات تمنح الجسم بروتينًا بديلًا للحوم
5 أنواع من البقوليات تمنح الجسم بروتينًا بديلًا للحوم
5 أنواع من البقوليات تمنح الجسم بروتينًا بديلًا للحوم

عالم بلا مايكروسوفت.. عطل يضرب عملاق التكنولوجيا ويشل أعمال الملايين

عطل مايكروسوفت
عطل مايكروسوفت
عطل مايكروسوفت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد