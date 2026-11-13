تقدم بايك الصينية سيارتها BJ40 موديل 2027 في السوق السعودي من خلال فئتين من التجهيزات، هما Adventure وChampion، لتنضم إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV.

محرك بايك BJ40 موديل 2027

تعتمد بايك BJ40 موديل 2027 على محرك بنزين رباعي الأسطوانات، بسعة 2.0 لتر مزود بشاحن تيربو، ويولد هذا المحرك قوة تصل إلى 221 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 380 نيوتن متر.

ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات، يعمل على نقل القوة إلى العجلات عبر نظام دفع رباعي 4WD، وتصل السرعة القصوى للسيارة إلى 180 كم في الساعة، بينما يبلغ متوسط كفاءة استهلاك الوقود نحو 13.2 كم لكل لتر، مع خزان وقود بسعة 75 لترًا.

بايك BJ40 موديل 2027

أبعاد بايك BJ40 موديل 2027

تأتي السيارة بايك BJ40 بأبعاد خارجية تمنحها حضورًا واضحًا ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، إذ يبلغ طولها 4,645 مم، فيما يصل عرضها إلى 1,925 مم، ويبلغ ارتفاعها 1,871 مم، وترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2,745 مم، ويبلغ الخلوص الأرضي 210 مم، بينما يصل وزنها دون ركاب إلى 2,080 كجم.

تجهيزات بايك BJ40

تضم بايك BJ40 مجموعة من التجهيزات حيث تأتي السيارة بمقاعد كهربائية، وعجلة قيادة مكسوة بالجلد ومتعددة الوظائف، وشاشة لنظام المعلومات والترفيه بقياس 12.3 بوصة، مع دعم خاصية Apple CarPlay ، إلى جانب شاشة عدادات رقمية بقياس 10 بوصات لعرض بيانات القيادة، مع نظام صوتي ترفيهي، ومكيف هواء أوتوماتيكي.

وتشمل التجهيزات الداخلية أيضًا إضاءة محيطية، ومستشعرات حركة، كاميرات للمتابعة، وسائد هوائية للحماية، نظام رصد النقاط العمياء وتحديد المسار، بالإضافة إلى مثبت سرعة تكيفي، وباقة من تقنيات المكابح والأنظمة المساعدة.

بايك BJ40 موديل 2027

أسعار بايك BJ40 موديل 2027 في السعودية

تقدم بايك BJ40 موديل 2027 داخل السوق السعودي بفئتين من التجهيزات، هما Adventure وChampion، ويبدأ سعر السيارة من 136,839 ريالًا سعوديًا، بينما تصل أسعار الفئة الأعلى إلى 150,639 ريالًا سعوديًا.