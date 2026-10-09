أسعار ومواصفات بايك U5 بلس 2027 في السعودية

تقدم بايك الصينية الكثير من سياراتها في السوق السعودي، ويعد إصدار U5 بلس 2027 ضمن أبرز الإصدارات المقدمة ضمن فئة السيدان الاقتصادية، مع طرحها بباقة من التجهيزات.

أبعاد بايك U5 بلس 2027

تأتي السيارة بايك U5 بلس 2027 بأبعاد تضعها ضمن فئة السيدان المدمجة، إذ يبلغ طولها 4,660 مم، وعرضها 1,820 مم، بينما يصل ارتفاعها إلى 1,480 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2,670 مم، ويبلغ الخلوص الأرضي 155 مم، في حين يصل وزن السيارة دون ركاب إلى 1,255 كجم، ومساحة تخزين خلفية تبلغ 430 لترًا.

بايك U5 بلس 2027

محرك بايك U5 بلس 2027

تعتمد بايك U5 بلس 2027 على محرك بنزين بسعة 1.5 لتر، مكون من أربع أسطوانات، يولد قوة تبلغ 111 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 142 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي CVT، ينقل القوة إلى العجلات الأمامية.

بايك U5 بلس 2027

تجهيزات بايك U5 بلس 2027

تضم المقصورة عجلة قيادة مكسوة بالجلد ومتعددة الوظائف، إلى جانب شاشة معلومات وترفيه بقياس 12.3 بوصة تدعم الاتصال عبر البلوتوث، ونظام صوتي يتكون من 6 سماعات، كما تأتي السيارة بشاشة عدادات رقمية بقياس 7 بوصات.

بايك U5 بلس 2027

وتشمل تجهيزات بايك U5 بلس 2027 مكيف هواء أوتوماتيكيًا، وقفلًا مركزيًا للأبواب، بالإضافة إلى فتحة سقف، بالإضافة إلى وسائد هوائية للحماية من الصدمات، فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل، إلى جانب نظام الثبات الالكتروني، وحساسات ركن خلفية، كاميرا، نظام رصد النقاط العمياء.

بايك U5 بلس 2027

سعر بايك U5 بلس 2027 في السعودية

تقدم السيارة بايك U5 بلس 2027 في السوق السعودي بأسعار تتراوح بين 58,639 و70,139 ريالًا.