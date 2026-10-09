لعشاق الفخامة.. كل ما تريد معرفته عن بنتلي Torcal

تفتح بنتلي فصلًا جديدًا في تاريخها مع تقديم Torcal، التي تأتي تنتمي للفئة الرياضية المتعددة الاستخدامات الكبيرة، وتحديدًا من الفئة الفاخرة التي تعمل بالطاقة الكهربائية بالكامل.

وتعود جذور الشركة البريطانية إلى عام 1919 عندما أسس والتر أوين بنتلي علامته في لندن، ومنذ ذلك الحين ارتبط اسم بنتلي بالسيارات الفاخرة ذات الأداء المرتفع، قبل أن تدخل الشركة تدريجيًا إلى مرحلة التحول الكهربائي.

بنتلي Torcal

محركات وأداء بنتلي Torcal

تعتمد النسخة الأولى من Torcal على محركين كهربائيين يعملان مع نظام دفع كلي للعجلات، وتنتج المنظومة قوة إجمالية تبلغ 821 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 1,155 نيوتن متر.

وترتبط المنظومة بناقل حركة أوتوماتيكي بسرعة واحدة، بينما تستمد الطاقة من بطارية بسعة 113.2 كيلوواط ساعة، وتوفر السيارة مدى قيادة كهربائيًا يصل إلى 600 كيلومتر، مع إمكانية شحن البطارية من 10 إلى 80% عبر الشحن السريع DC خلال 16 دقيقة.

بنتلي Torcal

وتحصل فئة Torcal S على منظومة كهربائية أكثر قوة، إذ تستخدم محركين كهربائيين مع الدفع الكلي للعجلات، لتصل القوة الإجمالية إلى 888 حصانًا، بينما يرتفع عزم الدوران إلى 1,350 نيوتن متر.

وتحافظ هذه النسخة على البطارية نفسها بسعة 113.2 كيلوواط ساعة، إلى جانب مدى كهربائي يصل إلى 600 كيلومتر وزمن شحن سريع من 10 إلى 80% يبلغ 16 دقيقة.

بنتلي Torcal

تسارع السيارة بنتلي Torcal

يظهر الفارق الأكبر بين نسختي Torcal في الأداء، إذ تستطيع النسخة القياسية الوصول إلى سرعة 100 كم في الساعة من السكون خلال 3.4 ثانية، مع سرعة قصوى تبلغ 250 كم في الساعة، أما Torcal S فتخفض زمن التسارع إلى 2.9 ثانية، بينما ترتفع سرعتها القصوى إلى 260 كم في الساعة.

أبعاد بنتلي Torcal

تنتمي Torcal إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الكبيرة الفاخرة، ويبلغ طولها 5,008 مم، مع عرض يصل إلى 2,025 مم وارتفاع يبلغ 1,677 مم، وتمتد قاعدة العجلات إلى 3,023 مم، بينما يصل وزن السيارة دون ركاب إلى 2,795 كجم، وتأتي السيارة بمصابيح أمامية وخلفية وإضاءة نهارية تعمل جميعها بتقنية LED، إلى جانب عجلات ألمنيوم بقياس 22 بوصة في الأمام والخلف.

بنتلي Torcal

تجهيزات السيارة بنتلي Torcal

يحصل مقعد السائق على تعديلات كهربائية مع التدفئة والتبريد والتدليك، إلى جانب 16 وضعية مختلفة، بينما يتمتع مقعد الراكب الأمامي بالتجهيزات نفسها و16 وضعية للضبط، وتضم المقصورة شاشة معلومات وترفيه بقياس 12.25 بوصة، مع دعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو لاسلكيًا، إلى جانب نظام صوتي مكون من 28 سماعة.

كما يأتي المقود متعدد الوظائف، بينما يحصل ركاب الصف الثاني على خاصيتي تدفئة وتدليك المقاعد، في حين يتوفر شاحن لاسلكي للهواتف الذكية في الصف الأول، بالإضافة إلى حزمة من تقنيات الحماية والأمان، تتضمن الوسائد الهوائية، وانظمة المكابح، ومستشعرات الحركة.