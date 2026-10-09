قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أعلى سعر دولار في البنوك الآن
المكسيك.. 10 قتـ.لى في أعمال شغب داخل سجن بولاية سينالوا
البنتاجون تجهز خطط ضرب إيران.. وترامب يحسم موقفه قبل انتخابات التجديد النصفي
مخاطر أمنية.. تحويل 12 طائرة من موسكو إلى مطارات بديلة لأسباب أمنية
ضربات روسية تقـ.تل 34 شخصا في أوكرانيا.. وأضرار واسعة بشبكات الكهرباء والمياه
استياء وتغييرات.. كواليس جلسة اتحاد الكرة مع جهاز المنتخب يوم 12 أكتوبر
ضربة موجعة لـ عموتة.. تأكد غياب خماسي الأهلي أمام الزمالك
بسبب طلب نقل ملكية.. موظفة بمكتب تأمينات تستغيث بالأمن بعد تعرضها للتهديد
موعد مباريات نصف نهائي كأس السوبر المصري لكرة اليد.. الأهلي والزمالك في مواجهتين قويتين
صعد 40 جنيها.. سعر الجنيه الذهب في الصاغة الآن
مسؤولون أمريكيون: إيران تطور قدراتها الهجومية وتزيد الضغط على مخزونات الدفاع
تقرير: أمريكا تستعد لهجوم محتمل على إيران يستمر 3 أيام.. وترامب رفض 5 خطط عسكرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لعشاق الفخامة.. كل ما تريد معرفته عن بنتلي Torcal

بنتلي Torcal
بنتلي Torcal
صبري طلبه

تفتح بنتلي فصلًا جديدًا في تاريخها مع تقديم Torcal، التي تأتي تنتمي للفئة الرياضية المتعددة الاستخدامات الكبيرة، وتحديدًا من الفئة الفاخرة التي تعمل بالطاقة الكهربائية بالكامل.

وتعود جذور الشركة البريطانية إلى عام 1919 عندما أسس والتر أوين بنتلي علامته في لندن، ومنذ ذلك الحين ارتبط اسم بنتلي بالسيارات الفاخرة ذات الأداء المرتفع، قبل أن تدخل الشركة تدريجيًا إلى مرحلة التحول الكهربائي.

بنتلي Torcal

محركات وأداء بنتلي Torcal

تعتمد النسخة الأولى من Torcal على محركين كهربائيين يعملان مع نظام دفع كلي للعجلات، وتنتج المنظومة قوة إجمالية تبلغ 821 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 1,155 نيوتن متر.

وترتبط المنظومة بناقل حركة أوتوماتيكي بسرعة واحدة، بينما تستمد الطاقة من بطارية بسعة 113.2 كيلوواط ساعة، وتوفر السيارة مدى قيادة كهربائيًا يصل إلى 600 كيلومتر، مع إمكانية شحن البطارية من 10 إلى 80% عبر الشحن السريع DC خلال 16 دقيقة.

بنتلي Torcal

وتحصل فئة Torcal S على منظومة كهربائية أكثر قوة، إذ تستخدم محركين كهربائيين مع الدفع الكلي للعجلات، لتصل القوة الإجمالية إلى 888 حصانًا، بينما يرتفع عزم الدوران إلى 1,350 نيوتن متر.

وتحافظ هذه النسخة على البطارية نفسها بسعة 113.2 كيلوواط ساعة، إلى جانب مدى كهربائي يصل إلى 600 كيلومتر وزمن شحن سريع من 10 إلى 80% يبلغ 16 دقيقة.

بنتلي Torcal

تسارع السيارة بنتلي Torcal

يظهر الفارق الأكبر بين نسختي Torcal في الأداء، إذ تستطيع النسخة القياسية الوصول إلى سرعة 100 كم في الساعة من السكون خلال 3.4 ثانية، مع سرعة قصوى تبلغ 250 كم في الساعة، أما Torcal S فتخفض زمن التسارع إلى 2.9 ثانية، بينما ترتفع سرعتها القصوى إلى 260 كم في الساعة.

أبعاد بنتلي Torcal

تنتمي Torcal إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الكبيرة الفاخرة، ويبلغ طولها 5,008 مم، مع عرض يصل إلى 2,025 مم وارتفاع يبلغ 1,677 مم، وتمتد قاعدة العجلات إلى 3,023 مم، بينما يصل وزن السيارة دون ركاب إلى 2,795 كجم، وتأتي السيارة بمصابيح أمامية وخلفية وإضاءة نهارية تعمل جميعها بتقنية LED، إلى جانب عجلات ألمنيوم بقياس 22 بوصة في الأمام والخلف.

بنتلي Torcal

تجهيزات السيارة بنتلي Torcal

يحصل مقعد السائق على تعديلات كهربائية مع التدفئة والتبريد والتدليك، إلى جانب 16 وضعية مختلفة، بينما يتمتع مقعد الراكب الأمامي بالتجهيزات نفسها و16 وضعية للضبط، وتضم المقصورة شاشة معلومات وترفيه بقياس 12.25 بوصة، مع دعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو لاسلكيًا، إلى جانب نظام صوتي مكون من 28 سماعة.

كما يأتي المقود متعدد الوظائف، بينما يحصل ركاب الصف الثاني على خاصيتي تدفئة وتدليك المقاعد، في حين يتوفر شاحن لاسلكي للهواتف الذكية في الصف الأول، بالإضافة إلى حزمة من تقنيات الحماية والأمان، تتضمن الوسائد الهوائية، وانظمة المكابح، ومستشعرات الحركة.

بنتلي Torcal بنتلي Torcal مواصفات بنتلي Torcal بنتلي Torcal الجديدة سيارة بنتلي Torcal

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عوض تاج الدين

بلاش ابنك يخرج من البيت لو عنده برد.. مستشار الرئيس يوجه نصائح عاجلة للأهالي

مبادرة احلال السيارات

عايز عربية جديدة.. حافز يصل إلى 65 ألف جنيه وتقسيط 10 سنوات في مبادرة إحلال السيارات 2026

تعليمات كنيسة

إلغاء ليلة الحنة والسيشن.. كنيسة بالمنيا تنشر تعليمات بشأن حفلات الزواج

سحر الإبراشي، والإعلامي الراحل وائل الإبراشي

إثبات حيازة.. أرملة وائل الإبراشي تروي تفاصيل ما حدث لشقتها

المواطن المصري محمد ابو الليل

الخارجية تكشف لصدى البلد حالة المواطنين المصريين المصابين في السعودية

أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم الخميس في الأسواق

قبل ما تشتري بكرة.. كرتونة البيض تقفز 5 جنيهات وتحركات جديدة في أسعار السكر والزيت والمكرونة

تيجراي

بعد انسحاب جبهة تيجراي.. الجيش الإثيوبي ينهب المستشفيات والمنشآت الحكومية في ميكيلي

أشرف عبادة

الأهلي يتحرك لضم مدافع اتحاد العاصمة ويرصد مليون يورو لحسم الصفقة

ترشيحاتنا

الأهلي

عموتة في حيرة قبل لقاء القمة بسبب حراسة مرمى الأهلي

رضا سليم

الأهلي يستقر على رحيل رضا سليم في انتقالات يناير

الزمالك

هل يرتبط مصير عموتة في الأهلي بمباراة القمة أمام الزمالك؟

بالصور

مكونات و خطوات تحضير المدلعة مثل المحلات

خطوات تحضير المدلعة مثل المحلات
خطوات تحضير المدلعة مثل المحلات
خطوات تحضير المدلعة مثل المحلات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد