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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعر ومواصفات مرسيدس CLA 2026 في السعودية

مرسيدس CLA 2026
مرسيدس CLA 2026
صبري طلبه

تقدم مرسيدس مجموعة كبيرة من السيارات في السوق السعودية ضمن فئات متنوعة، من بينها CLA موديل 2026 التي تنتمي إلى فئة السيدان الرياضية ذات التصميم المستوحى من سيارات الكوبيه.

أبعاد مرسيدس CLA 2026

يبلغ طول مرسيدس CLA 2026 نحو 4,695 مم، بينما يصل عرضها إلى 1,857 مم، ويبلغ ارتفاع الهيكل 1,451 مم، مع قاعدة عجلات تمتد إلى 2,729 مم، ويتراوح وزن السيارة دون ركاب بين 1,490 و1,630 كجم، وفي الخلف توجد مساحة للأمتعة تبلغ 460 لترًا.

مرسيدس CLA 2026

محرك مرسيدس CLA 2026 

تتوفر مرسيدس CLA 200 بمحرك بنزين تيربو مكون من أربع أسطوانات، بسعة 1.3 لتر، وينتج المحرك قوة تبلغ 163 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 250 نيوتن متر، بينما ترتبط المنظومة بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض DCT مكون من سبع سرعات، مع توجيه القوة إلى المحور الأمامي عبر نظام FWD.

و تستطيع CLA 200 الوصول إلى سرعة 100 كم في الساعة من الثبات خلال 8.2 ثانية، بينما تبلغ سرعتها القصوى 229 كم في الساعة، مع خزان وقود بسعة 43 لترًا.

مرسيدس CLA 2026

مرسيدس CLA 250 الهجينة 

وتستخدم نسخة CLA 250 محرك بنزين تيربو سعة 2.0 لتر مكونًا من أربع أسطوانات، مع منظومة هايبرد خفيف MHEV ونظام كهربائي بجهد 48 فولت، وتصل القوة الإجمالية للمنظومة إلى 221 حصانًا، بينما يبلغ عزم الدوران الإجمالي 350 نيوتن متر، وتتولى ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض DCT من ثماني سرعات.

وتختلف أرقام الأداء في CLA 250 بصورة واضحة عن النسخة الأخرى، إذ تستطيع السيارة التسارع من الثبات إلى 96 كم في الساعة خلال 6.3 ثانية، وفي المقابل، بينما تصل سعة خزان الوقود إلى 51 لترًا.

سعر مرسيدس CLA 2026 في السعودية

يبدأ سعر مرسيدس CLA موديل 2026 في السوق السعودية من 257,751 ريالًا

مرسيدس CLA مرسيدس CLA 2026 سعر مرسيدس CLA 2026 سعر مرسيدس CLA 2026 في السعودية

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