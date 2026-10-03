نيسان فرونتير بتصميم البيك أب وقوة 381 حصانًا.. صور

تقدم نيسان اليابانية مجموعة متنوعة من السيارات عالميًا، ويأتي طراز فرونتير ضمن سيارات البيك أب، والتي تجمع بين الهيكل المخصص للنقل والتحميل وبين تجهيزات تقنية وأنظمة مساعدة للسائق، إلى جانب المظهر الرياضي.

محرك نيسان فرونتير

تعتمد نيسان فرونتير على محرك بنزين سداسي الأسطوانات V6 بسعة 3.8 لتر، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 9 سرعات، وتعمل السيارة بنظام دفع رباعي 4WD، بينما تصل القوة إلى 310 أحصنة، ويبلغ عزم الدوران 381 نيوتن متر، كما تحصل على خزان وقود بسعة 79 لترًا، مع قدرة قطر تصل إلى 2,939 كجم.

نيسان فرونتير

تصميم نيسان فرونتير

تأتي فرونتير بطول يبلغ 5,692 مم، بينما يصل عرضها إلى 1,897 مم وارتفاعها إلى 1,851 مم، مع قاعدة عجلات بطول 3,550 مم، ويصل وزن السيارة من دون ركاب إلى 2,235 كجم.

نيسان فرونتير وتجهيزات الحماية

تضم فرونتير مجموعة من تقنيات السلامة ومساعدة السائق، من بينها نظام التحذير من التصادم الأمامي ومكابح الطوارئ الذاتية، إلى جانب نظام قراءة مسار الطريق مع تحذير الخروج منه، كما تتوفر مراقبة المنطقة العمياء وتحذير حركة المرور الخلفية، بالإضافة إلى نظام لقراءة سرعة الطريق.

نيسان فرونتير

وتشتمل منظومة التحكم على المكابح المانعة للانغلاق والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، إلى جانب التحكم في قوى الجر والثبات الإلكتروني، كما تحصل السيارة على مساعد لصعود المرتفعات وآخر لنزول المنحدرات، مع نظام تثبيت سرعة متكيف.

تقنيات نيسان فرونتير

وتعتمد نيسان فرونتير على كاميرا خارجية بزاوية رؤية 360 درجة، مع حساسات للركن في الجزء الخلفي، ويأتي المقود بكسوة جلدية، مع وظائف متعددة وإمكانية التدفئة، وشاشة للمعلومات والترفيه بقياس 12.3 بوصة، مع دعم Bluetooth وApple CarPlay اللاسلكي وAndroid Auto اللاسلكي.

نيسان فرونتير

وتحصل السيارة على نظام صوتي مكون من 10 سماعات، بينما تأتي شاشة العدادات بقياس 7 بوصات، وتأتي نيسان فرونتير بنظام تكييف هواء أوتوماتيكي مع تحكم ثنائي المناطق، إضاءة داخلية، نوافذ كهربائية، وقفل مركزي، زر تشغيل وإيقاف المحرك.