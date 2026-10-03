قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منتخب السعودية يتأهل لنهائي خليجي 27 بالفوز على قطر 3-2 بركلات الترجيح
لميس الحديدي: مصر ترفض الزج باسمها في أزمة إثيوبيا الداخلية
5 سيارات SUV في السوق المصري.. الأولى بأقل سعر
بورصة لندن.. رئيس التنشيط السياحي يتفقد جناح مصر ويبحث مع Jet2 زيادة الرحلات البريطانية
مطار النجف يعلن استئناف الرحلات الجوية مع إيران اعتبارا من الغد
ترحيب متبادل.. تفاصيل لقاء أبو العينين ورئيس نيجيريا السابق على هامش منتدى العلمين- أفريقيا
رسميُا.. مواعيد المترو الجديدة والقطار الكهربائي بعد التوقيت الشتوي 2026
الفريق محمد سعيد الماحي.. قائد المدفعية وصانع التمهيد النيراني في حرب أكتوبر
خبير أفريقي: رسائل الرئيس السيسي تترجم رؤية مصر لدعم نهضة القارة وتحويل آثار الصراعات إلى فرص للتنمية
مساعد وزير الخارجية الأسبق: الزج باسم مصر في أزمة إثيوبيا مرفوض
زيلينسكي: ضربات أوكرانية استهدفت مواقع تشغيل صواريخ إسكندر في بريانسك
باحث: الإخوان تسعى لإحداث فجوة بين المواطن ومؤسسات الدولة عبر المنصات الإعلامية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

نيسان فرونتير بتصميم البيك أب وقوة 381 حصانًا.. صور

نيسان فرونتير
نيسان فرونتير
صبري طلبه

تقدم نيسان اليابانية مجموعة متنوعة من السيارات عالميًا، ويأتي طراز فرونتير ضمن سيارات البيك أب، والتي تجمع بين الهيكل المخصص للنقل والتحميل وبين تجهيزات تقنية وأنظمة مساعدة للسائق، إلى جانب المظهر الرياضي.

محرك نيسان فرونتير 

تعتمد نيسان فرونتير على محرك بنزين سداسي الأسطوانات V6 بسعة 3.8 لتر، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 9 سرعات، وتعمل السيارة بنظام دفع رباعي 4WD، بينما تصل القوة إلى 310 أحصنة، ويبلغ عزم الدوران 381 نيوتن متر، كما تحصل على خزان وقود بسعة 79 لترًا، مع قدرة قطر تصل إلى 2,939 كجم.

نيسان فرونتير 

تصميم نيسان فرونتير

تأتي فرونتير بطول يبلغ 5,692 مم، بينما يصل عرضها إلى 1,897 مم وارتفاعها إلى 1,851 مم، مع قاعدة عجلات بطول 3,550 مم، ويصل وزن السيارة من دون ركاب إلى 2,235 كجم.

نيسان فرونتير وتجهيزات الحماية 

تضم فرونتير مجموعة من تقنيات السلامة ومساعدة السائق، من بينها نظام التحذير من التصادم الأمامي ومكابح الطوارئ الذاتية، إلى جانب نظام قراءة مسار الطريق مع تحذير الخروج منه، كما تتوفر مراقبة المنطقة العمياء وتحذير حركة المرور الخلفية، بالإضافة إلى نظام لقراءة سرعة الطريق.

نيسان فرونتير 

وتشتمل منظومة التحكم على المكابح المانعة للانغلاق والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، إلى جانب التحكم في قوى الجر والثبات الإلكتروني، كما تحصل السيارة على مساعد لصعود المرتفعات وآخر لنزول المنحدرات، مع نظام تثبيت سرعة متكيف.

تقنيات نيسان فرونتير

وتعتمد نيسان فرونتير على كاميرا خارجية بزاوية رؤية 360 درجة، مع حساسات للركن في الجزء الخلفي، ويأتي المقود بكسوة جلدية، مع وظائف متعددة وإمكانية التدفئة، وشاشة للمعلومات والترفيه بقياس 12.3 بوصة، مع دعم Bluetooth وApple CarPlay اللاسلكي وAndroid Auto اللاسلكي. 

نيسان فرونتير 

وتحصل السيارة على نظام صوتي مكون من 10 سماعات، بينما تأتي شاشة العدادات بقياس 7 بوصات، وتأتي نيسان فرونتير بنظام تكييف هواء أوتوماتيكي مع تحكم ثنائي المناطق، إضاءة داخلية، نوافذ كهربائية، وقفل مركزي، زر تشغيل وإيقاف المحرك.

نيسان فرونتير نيسان فرونتير مواصفات نيسان فرونتير السيارة نيسان فرونتير سيارة نيسان فرونتير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

800 جنيه.. انخفاض مستمر في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

أسياس أفورقي يغادر إلى مصر لتلبيةً لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي

أسياس أفورقي يغادر إريتريا إلى مصر تلبيةً لدعوة الرئيس السيسي

الطقس

الأرصاد الجوية تتوقع سقوط أمطار تصل إلى رعدية غدا

أسعار البنزين اليوم

لتر 92 بكام؟.. أسعار البنزين اليوم السبت 3 أكتوبر في محطات الوقود

وزير التربية والتعليم

70 % أسئلة مقالية في امتحان "تكنولوجيا المعلومات"بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية هذا العام

أميرة أديب

سأتعامل مع الإساءة بالقانون.. أميرة أديب ترد على أزمة شهادتها على زواج رجلين

كارثة صحية.. تفقد الهاتف مباشرة بعد الاستيقاظ يؤثر على صحتك

كارثة صحية.. أطباء يحذرون من عادة شائعة بعد الاستيقاظ مباشرة

رضا سليم

الأهلي يوافق على فسخ عقد رضا سليم ورحيله في يناير | خاص

ترشيحاتنا

أطعمة زيادة التركيز

عشان ابنك ينجح.. إليك أفضل الأطعمة لزيادة التركيز والطاقة أثناء الدراسة

الصداع

تحذير .. 10 أسباب للصداع النصفي| تعرف عليها

بوسي

بوسي تبهر متابعيها بإطلالتها في أحدث ظهور ..شاهد

بالصور

سحر نوح تحتفل بعقد قران نجلها بحضور مدحت شلبي ونادية مصطفى

عقد قران نجل سحر نوح
عقد قران نجل سحر نوح
عقد قران نجل سحر نوح

بسيارة فرعونية.. مغامر مصري يروج للسياحة برحلة برية من القاهرة للقطب الشمالي

المغامر عمرو بدوي
المغامر عمرو بدوي
المغامر عمرو بدوي

تلف الكبد وتشنجات .. احترس القرنفل يسبب أضرار خطيرة في هذه الحالات

القرنفل
القرنفل
القرنفل

أعراض زيادة أملاح الصوديوم في الجسم

زيادة الأملاح
زيادة الأملاح
زيادة الأملاح

فيديو

الفريق محمد سعيد الماحي

الفريق محمد سعيد الماحي.. قائد المدفعية وصانع التمهيد النيراني في حرب أكتوبر

حرب أكتوبر

باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.. القوات المسلحة تنشر سلسلة فيديوهات بمناسبة الذكرى الـ53 لانتصارات حرب أكتوبر

الفريق إبراهيم العرابي

الفريق إبراهيم العرابي.. مسيرة قائد من ميادين القتال إلى رئاسة أركان القوات المسلحة

الفريق عبد المنعم واصل

الفريق عبد المنعم واصل.. قائد الجيش الثالث الميداني في نصر أكتوبر| بروفايل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: منتدى مصر.. حين يصبح المواطن شريكًا في صناعة المستقبل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: منتدى مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

المزيد