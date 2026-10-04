سيدان وهاتشباك.. أرخص 5 سيارات زيرو في مصر

يحتوي السوق المصري على الكثير من السيارات المتنوعة، والتي تختلف بحسب القدرات الفنية أو التقنية، إلى جانب تنوع التصميم، سواء من فئة السيدان أوطرازات الهاتشباك.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع أرخص 5 سيارات زيرو في مصر من فئات السيدان والهاتشباك.

بروتون ساجا

بروتون ساجا

زودت بروتون ساجا بمحرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 1300 سي سي، يمكنه أن ينتج قوة قدرها 95 حصانًا، و120 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 4 غيارات أوتوماتيك، وتقدم السيارة بسعر 685,000 جنيه.

شيري اريزو 5

شيري اريزو 5

دعمت السيارة شيري اريزو 5 بمحرك من 4 اسطوانات، سعة 1500 سي سي، قادر على انتاج قوة 114 حصانعند 6150 لفة، و 141 نيوتن/متر من عزم الدورانعند 3800 لفة، حيث تعمل السيارة عبر ناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات، و الاخر أوتوماتيكي من 7 سرعات طرازCVT، وتقدم السيارة بسعر يبدأ من 685,000 جنيه وصولًا إلى 770,000 جنيه.

سوزوكي التو

سوزوكي التو

دعمت السيارة سوزوكي ألتو بمحرك 1000 سي سي، قادر على إنتاج 66 حصانًا، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 89 نيوتن متر، وناقل سرعات يدوي مانيوال، وبتقنية الدفع الأمامي للعجلات، ويبلغ سعر السيارة نحو 535 ألف جنيه.

شيفروليه أوبترا

شيفروليه أوبترا

حصلت السيارة شيفروليه أوبترا على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 98 حصانا، و140 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيك CVT وبتقنية الجر الأمامي للعجلات، تبدأ أسعار السيارة من 765,000 إلى 790,000 جنيه.

سوزوكي اسبريسو

سوزوكي اسبريسو

تقدم سوزوكي اسبريسو بمحرك سعة 1000 سي سي، وعزم دوران 90 نيوتن/متر، بينما يتمكن موتور السيارة من ضخ 67 حصانا، يعمل مع ناقل حركة أوتوماتيكي، بتقنية الدفع الأمامي للعجلات، وبسعر 705,000 جنيه.