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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| ماهيندرا تقدم ثار OG شبيهة جيب رانجلر بهذا السعر.. أسباب تعطل طرمبة البنزين.. أشهر 5 سيارات سيدان في مصر "بالأسعار"

أخبار السيارات
أخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع “صدى البلد”، أخبارًا وتقارير عن السيارات، تضمنت أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.


مرسيدس SL 2026.. تسارع مذهل وتصميم عصري
تأتي مرسيدس SL 2026 ضمن سيارات العلامة الألمانية ذات الطابع الرياضي المقدمة عالميًا، وتحديدًا في فئة الكوبيه المكشوفة التي تجمع بين التصميم العصري.

أعطال طرمبة البنزين.. إليك الأسباب وكيف تتعامل معها
تبدأ أعطال طرمبة البنزين بمجموعة من العلامات البسيطة التي تتطور تدريجيًا مع استمرار الاستخدام، وتؤدي الطرمبة مهمة أساسية في نقل الوقود من الخزان إلى المحرك بالضغط المناسب، لذلك فإن أي تراجع في كفاءتها قد ينعكس مباشرة على التشغيل والأداء. 

ماهيندرا تقدم ثار OG شبيهة جيب رانجلر.. كم يبلغ سعرها؟
كشفت ماهيندرا الهندية عن النسخة المحدثة من سيارتها ثار OG، التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم يحمل قدرًا واضحًا من التشابه مع جيب رانجلر.

كورولا وصني.. أسعار أشهر 5 سيارات سيدان في مصر
يحتوي سوق السيارات المصري على الكثير من التصميمات المختلفة، والتي تتنوع بين الرياضية سواء الكروس أوفر أو الـ SUV، إلى جانب فئة الهاتشباك، وفئات السيدان ذات الشهرة الواسعة في مختلف الأسواق.

هيونداي تكشف عن توسان 2027 الجديدة.. صور
كشفت هيونداي الكورية الجنوبية عن الجيل الخامس من توسان، لتدخل السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات مرحلة جديدة على مستوى التصميم والتقنيات.

أسعار ميتسوبيشي أوتلاندر 2026 في السوق السعودي
تواصل ميتسوبيشي أوتلاندر 2026 حضورها في السوق السعودي ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، مع طرحها بعدد من الفئات التي تختلف في مستوى التجهيزات المتاحة بها.

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