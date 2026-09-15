شاهد| ميتسوبيشي اكليبس 2027 الكهربائية

كشفت شركة ميتسوبيشي عن طرازها الجديد ميتسوبيشي اكليبس موديل 2027 الكهربائية، وتنتمي اكليبس لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتخرج تلك السيارة نتيجة تحالف رينو و نيسان و ميتسوبيشي .

ميتسوبيشي اكليبس موديل 2027

محرك ميتسوبيشي اكليبس موديل 2027

تنتج سيارة ميتسوبيشي اكليبس موديل 2027 الكهربائية قوة 220 حصان، وبها عزم دوران 354 نيوتن/متر، وتعمل بقوة الدفع الأمامي، وبها بطارية سعة 89 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 650 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتدعم الشحن من 15% إلى 80% خلال 24 إلى 28 دقيقة فقط .

ميتسوبيشي اكليبس موديل 2027

مواصفات ميتسوبيشي اكليبس موديل 2027

ظهرت سيارة ميتسوبيشي اكليبس موديل 2027 بتصميم عملي يجمع بين لمسات ميتسوبيشي وخامات مقصورة مستمدة بتقنيات مشتركة، وبها شاشتان رقميتان مقاس 12.3 بوصة للعدادات ونظام الترفيه، وبها دعم نظام Google Automotive مع أندرويد أوتو وأبل كاربلاي، وبها مقاعد بخاصية التسخين، وسقف بانوراما زجاجي .

ميتسوبيشي اكليبس موديل 2027

تاريخ شركة ميتسوبيشي في صناعة السيارات

بدأت قصة ميتسوبيشي عام 1870 على يد المؤسس ياتورو إيواساكي كشركة شحن بحري، وفي عام 1917 أطلقت الشركة موديل ميتسوبيشي A، وهي أول سيارة ركاب يتم إنتاجها بشكل متسلسل ومصنعة بكميات تجارية في اليابان .

ميتسوبيشي اكليبس موديل 2027

في عام 1970 تم فصل قسم إنتاج السيارات رسمياً عن شركة "ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة" ليصبح كيان مستقل تحت اسم ميتسوبيشي موتورز لتركيز الجهود على تطوير قطاع السيارات .

ميتسوبيشي اكليبس موديل 2027

وحققت الشركة نجاحات واسعة بفضل اعتمادية سياراتها وتطوير تقنيات الدفع الرباعي، وسيطرت ميتسوبيشي على سباقات الرالي العالمية ورالي داكار الشهير خلال الثمانينيات والتسعينيات عبر طرازات مثل باجيرو، وبرزت سيارات مثل ميتسوبيشي لانسر وأوتلاندر وميتسوبيشي إيفولوشن التي اكتسبت شهرة عالمية واسعة في عالم الراليات والأداء الرياضي .