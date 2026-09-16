الإمارات تدين بشدة هجمات ميليشيا الحوثي على أعيان مدنية في المملكة العربية السعودية

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الهجمات التي شنّتها جماعة الحوثي على أهداف مدنية في المملكة العربية السعودية، والتي أسفرت عن إصابة عشرات المدنيين.

وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها، عن إدانتها الشديدة للهجمات التي استهدفت أعياناً مدنية في خميس مشيط وأبها والطائف، باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة.

الإمارات تؤكد تضامنها الكامل مع السعودية

وشددت الوزارة على أن هذه الاعتداءات "تمثّل انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وتهديداً لأمنها واستقرارها".

وأكدت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

