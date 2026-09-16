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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بمشاركة عمر مرموش .. ليفربول يهزم توتنهام بثلاثية في كأس كاراباو

ليفربول وتوتنهام
ليفربول وتوتنهام
حمزة شعيب

حقق فريق ليفربول فوزًا على حساب توتنهام بنتيجة 3-1، خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم، على ملعب «آنفيلد»، ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية «كأس كاراباو».

وشهدت المباراة مشاركة المصري عمر مرموش، مهاجم توتنهام، ضمن التشكيل الأساسي لفريقه، إلا أن السبيرز لم يتمكن من مجاراة أصحاب الأرض.

وافتتح ليفربول التسجيل في الدقيقة 21 عن طريق أليكسيس ماك أليستر، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف دون رد.

وفي الدقيقة 54، عزز كودي جاكبو تقدم ليفربول بتسجيل الهدف الثاني، قبل أن يتمكن توتنهام من تقليص الفارق في الدقيقة 69 عن طريق كالاجير.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، نجح دومينيك سوبوسلاي في تسجيل الهدف الثالث لليفربول، ليحسم الريدز المباراة لصالحه بنتيجة 3-1 ويضمن التأهل إلى الدور المقبل من البطولة.

تشكيل ليفربول أمام توتنهام

حراسة المرمى: مامارداشفيلي.

خط الدفاع: جوميز، كيركيز، فريمبونج، أراوخو.

خط الوسط: ماك أليستر، نيونِي، ماكونيل، كواماس.

خط الهجوم: جاكبو، نجوموها.

تشكيل توتنهام أمام ليفربول

حراسة المرمى: دوبرافكا.

خط الدفاع: توسين، سينيسي، جالاجير، أودوجي.

خط الوسط: تل، جراي، بيرجفال، كودوس.

خط الهجوم: عمر مرموش، بنتانكور.

وتشير المواجهات المباشرة الأخيرة بين الفريقين إلى تفوق ليفربول، بعدما حقق الريدز 11 انتصارًا مقابل فوزين فقط لتوتنهام، بينما انتهت 3 مباريات بالتعادل، خلال آخر 15 مواجهة جمعت الفريقين.

ليفربول توتنهام الدوري الإنجليزي

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