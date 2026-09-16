«عموتة» يكشف خطة تدوير لاعبي الأهلي في المباريات المقبلة

كشف المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن خطته للتعامل مع ضغط المباريات خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن جاهزية اللاعبين ستكون العامل الأساسي في تحديد التشكيل والتدوير بين عناصر الفريق.

وقال “عموتة” في تصريحات عقب مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة: «في المباريات المقبلة وحسب جاهزية اللاعبين سيكون هناك تدوير بين اللاعبين، وسنشاهد مشاركة الشحات وأفشة بشكل أساسي، للحفاظ على مجهود جميع الفريق مع ضغط المباريات».

وأوضح المدير الفني للأهلي أن الجهاز الفني يسعى للاستفادة من جميع عناصر الفريق خلال الفترة المقبلة، في ظل توالي المباريات والحاجة إلى الحفاظ على الحالة البدنية للاعبين وتجنب تعرضهم للإجهاد.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على أبو قير للأسمدة، ليواصل الفريق مشواره في المنافسات المحلية، وسط استعدادات للمباريات المقبلة التي تشهد ضغطًا في جدول الفريق.

وتأتي تصريحات “عموتة” في إطار تأكيده على أهمية الاعتماد على جميع اللاعبين وإجراء التدوير المناسب وفقًا لدرجة جاهزية كل لاعب، بما يساعد الفريق على الحفاظ على مستواه خلال الفترة المقبلة.