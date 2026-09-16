مهيب عبدالهادي عن أداء الأهلي: «كارثي.. المشكلة في المدرب ولا اللعيبة؟»

انتقد الإعلامي مهيب عبد الهادي، أداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رغم الفوز على أبو قير للأسمدة، مؤكدًا أن الجماهير لن تصبر طويلًا على مستوى الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال مهيب عبد الهادي، خلال برنامجه «اللعيب» المذاع عبر قناة «MBC مصر»: «الأهلي فاز على أبو قير للأسمدة وفوز مهم طبعًا، لكن الجماهير مش هتصبر كتير على الأداء ده».

وأضاف: «إحنا مفهمناش طريقة لعب الأهلي النهارده خالص، ولا الشكل في الملعب، هو من إمتى الأهلي لما يسجل هدف يرجع يدافع؟ أنت بتلاعب أبو قير للأسمدة مع احترامنا للجميع».

وتابع مهيب عبد الهادي: «الأهلي بيمتلك حاليًا أسوأ خط دفاع في التاريخ بصراحة، والأهلي عامل صفقات تخش في نص مليار جنيه، هي المشكلة فين؟ المشكلة في المدرب ولا اللعيبة؟».

وواصل: «الإدارة عملت اللي عليها، وكابتن سيد عبد الحفيظ عامل اللي عليه، المشكلة فين؟ هو إنتوا فاهمين حاجة من اللي بيحصل؟ لاعب كامل بيلعب ويطلع زي علي محمود، يطلع من القائمة بعد كده يقولك أسباب فنية».

وأردف: «واضح إن الأسباب الفنية دي هتبقى معانا كتير الموسم ده، أداء الأهلي كارثي النهارده، ده حتى هدف زيزو كأنه داخل في إيطاليا مثلًا».

واختتم مهيب عبد الهادي حديثه متسائلًا عن استمرار دعم المدير الفني المغربي الحسين عموتة، قائلًا: «ويقولك دعم الحسين عموتة.. دعم إيه يا جماعة؟».