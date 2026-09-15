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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يلتقي عمال النظافة ويشيد بجهودهم في الحفاظ على المظهر الحضاري خلال جولته

محافظ بورسعيد : يؤكد أهمية الدور الحيوي لعمال النظافة .. ويوزع كوبونات مواد غذائية عليهم
محافظ بورسعيد : يؤكد أهمية الدور الحيوي لعمال النظافة .. ويوزع كوبونات مواد غذائية عليهم
محمد الغزاوى

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، خلال جولته الميدانية بمنطقة الحي الإماراتي جنوب المحافظة، عددًا من عمال النظافة المشاركين في أعمال رفع كفاءة ونظافة المنطقة

وأشاد المحافظ بالدور الحيوي الذي يقوم به عمال النظافة، وقام بتوزيع كوبونات مواد غذائية عليهم، مؤكدًا أن جهودهم تمثل عنصرًا أساسيًا في الحفاظ على ما تشهده بورسعيد من أعمال تطوير ورفع كفاءة، وموجهًا بتوفير كافة أوجه الدعم اللازمة لهم بما يساعدهم على أداء مهامهم بكفاءة.

محافظ بورسعيد : يؤكد أهمية الدور الحيوي لعمال النظافة .. ويوزع كوبونات مواد غذائية عليهم

ووجه اللواء إبراهيم أبو ليمون باستمرار تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات، والتعامل الفوري مع أي تجمعات للقمامة، مع استمرار التنسيق بين شركة النظافة وحي الجنوب وجهاز الإنقاذ والطوارئ، لضمان سرعة الاستجابة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المحافظ أهمية استمرار المتابعة الميدانية لأعمال النظافة على مدار اليوم، بالتوازي مع أعمال التطوير ورفع كفاءة الطرق والمناطق المحيطة، بما يضمن الحفاظ على الصورة الحضارية اللائقة للحي الإماراتي وكافة أحياء ومناطق بورسعيد

بورسعيد محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد عمال النظافة

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