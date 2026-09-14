تفقد محمود بدوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد مدرسة رفيدة الأنصارية الثانوية بنات التابعة لإدارة الزهور التعليمية، في إطار جولاته الميدانية لمتابعة انتظام العملية التعليمية بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

وكيل تعليم بورسعيد: المعلم هو الركيزة الأساسية في العملية التعليمية وناقل المعرفة للطالب

وأكد مدير المديرية أن المعلم هو الركيزة الأساسية للعملية التعليمية وناقل المعرفة للطالب، مثمنًا جهود المعلمين في أداء رسالتهم التعليمية والتربوية، ودورهم المحوري في تحقيق الانضباط، موجها بالتأكيد على أهمية التعريف بنظام البكالوريا المصرية، وتوعية طالبات الصف الأول الثانوي بأهمية مادة البرمجة، وما تتيحه من مهارات تتواكب مع التطورات المتسارعة في سوق العمل، مؤكدًا على ضرورة إكساب الطلاب المهارات الرقمية والتكنولوجية التي تؤهلهم لمتطلبات المستقبل.

وتضم المدرسة 13 فصلًا دراسيًا، ويبلغ إجمالي عدد الطالبات بها 481 طالبة، ورافق مدير المديرية خلال الجولة الأستاذ رائد شاهين مدير المكتب الفني لمدير المديرية والأستاذة وفاء حريز وكيل إدارة الزهور التعليمية بحضور الدكتورة رانيا المحروقي مدير المدرسة.