سفارة فلسطين: الرئيس محمود عباس يصل القاهرة الثلاثاء

أعلن القائم بأعمال سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، السفير ناجي الناجي، أن فخامة رئيس دولة فلسطين محمود عباس سيصل إلى جمهورية مصر العربية غدًا الثلاثاء، في زيارة رسمية تستمر يومين، في إطار مواصلة التشاور والتنسيق الكامل بين القيادتين المصرية والفلسطينية، ومناقشة المستجدات المتعلقة بالشأن الفلسطيني تجاه القضايا المتعددة والمشتركة على صعيد المحافل العربية والإقليمية والدولية.

وأوضح الناجي، أنه من المقرر أن يعقد الرئيسان الفلسطيني والمصري، خلال الزيارة، لقاءً ثنائيًا لتبادل الرأي وتعزيز التعاون المشترك والتشاور حول التطورات الجارية كافة في فلسطين والإقليم والعالم. وعلى رأس أولويات اللقاء، بحث سبل إنجاح الجهود الحثيثة التي تبذلها الشقيقة الكبرى مصر والشركاء الآخرون لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وإغاثته وإعادة إعمار ما دمرته الحرب المستمرة على الشعب الفلسطيني، وحشد الجهود كافة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض فلسطين، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.