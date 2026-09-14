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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائبة: مصر تقود تحركا عربيا لحماية العمال ومواجهة تحديات أسواق العمل

النائبة سولاف درويش، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب
النائبة سولاف درويش، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب
فريدة محمد

أكدت النائبة سولاف درويش، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن انعقاد الدورة الثانية والخمسين لمؤتمر العمل العربي بالقاهرة، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، يعكس المكانة المحورية التي تحظى بها مصر في منظومة العمل العربي، ويؤكد حرص الدولة المصرية على دعم كل جهد يستهدف تطوير سياسات التشغيل، وحماية حقوق العمال، وتعزيز الحوار الاجتماعي، وفتح آفاق جديدة أمام الشباب العربي.

وقالت «درويش» فى تصريحات لها : إن كلمة وزير العمل ورئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية حسن رداد خلال افتتاح المؤتمر حملت رسائل بالغة الأهمية، خاصة فيما يتعلق بضرورة توحيد الرؤى العربية تجاه قضايا العمل، والتعامل بواقعية مع التحولات المتسارعة التي تشهدها أسواق العمل نتيجة الثورة التكنولوجية والذكاء الاصطناعي وأنماط العمل الجديدة، بما يفرض تطوير التشريعات والسياسات وبرامج التدريب والتأهيل مشيدة بالدور المصري الفاعل والمحوري داخل منظمة العمل العربية.

وأكدت أن احتضان القاهرة لأعمال المؤتمر بمشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة من 21 دولة عربية يمثل فرصة مهمة لتنسيق المواقف العربية، وبناء سياسات مشتركة قادرة على مواجهة تحديات البطالة، ودعم التشغيل، ورفع كفاءة العمالة العربية، وتعزيز الحماية الاجتماعية.

وأضافت النائبة سولاف درويش أن استعراض حصاد دورتي مجلس إدارة منظمة العمل العربية السابقتين، ومناقشة خطة المنظمة وموازنتها للعامين 2027 و2028، يعكسان توجهًا واضحًا نحو بناء منظومة عربية أكثر قدرة على مواكبة المستقبل، خاصة مع التغيرات التي تفرضها التكنولوجيا والتحولات الاقتصادية والإقليمية المتسارعة مشددة على أن القضية الفلسطينية تظل في صدارة أولويات العمل العربي، مشيدة بالموقف المصري الثابت الداعم للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، ورفض محاولات التهجير، ومساندة جهود إعادة إعمار غزة، مؤكدة أن حماية العمال الفلسطينيين وتوفير مقومات الحياة والعمل الكريم لهم جزء أصيل من المسؤولية العربية المشتركة.

وأكدت " درويش " أن مصر ستظل صوتًا فاعلًا ومدافعًا عن قضايا العمال العرب، وقوة دفع رئيسية نحو تعزيز التضامن العربي، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تكامل الجهود بين الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال لبناء أسواق عمل أكثر عدالة واستقرارًا وقدرة على توفير فرص عمل حقيقية ومستدامة.

الرئيس عبدالفتاح السيسي منظومة العمل العربي تطوير سياسات التشغيل حماية حقوق العمال الشباب العربي

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