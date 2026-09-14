فيديو يوثق رحلة الرئيس السيسي إلى الهند.. أبرز لحظات قمة البريكس

نشرت الصفحة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية فيديو يوثق زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الهندية نيودلهي، لترؤس وفد مصر في أعمال القمة الثامنة عشرة لتجمع بريكس، والتي استضافتها دولة الهند يومي 12 و13 سبتمبر الجارى، وذلك تحت شعار "بناء الصمود والابتكار والتعاون والاستدامة".

واستعرض الفيديو تفاصيل زيارة الرئيس السيسى، منذ وصوله بعد ظهر الجمعة إلى مطار قاعدة بالام الجوية في نيودلهي، حيث كان في استقباله عدد من كبار المسئولين الهنود، وذلك إلى جانب السفير كامل جلال، سفير مصر لدى الهند، وأعضاء السفارة المصرية، حيث جاءت مشاركة مصر في القمة للعام الثالث على التوالي، منذ انضمامها رسميًا إلى عضوية تجمع بريكس في يناير 2024.

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