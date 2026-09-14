الصحة: التطعيمات ليست مقتصرة علي الأطفال ومناسبة لمختلف المراحل العمرية

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوقاية من الأمراض تبدأ قبل الإصابة بها، وترتكز على ثلاثة محاور أساسية هي الحصول على التطعيمات المناسبة، وإجراء الفحوصات الدورية، واتباع نمط حياة صحي.

وأوضح عبدالغفار خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن التطعيمات ليست مقتصرة على الأطفال، وإنما تناسب مختلف المراحل العمرية وفقًا للاحتياجات الصحية، مشيرًا إلى أهمية لقاح الإنفلونزا الموسمية مع دخول فصل الشتاء، والتطعيمات اللازمة للمسافرين إلى الدول التي تنتشر بها أمراض محددة.

وشدد على أهمية التطعيم ضد فيروس التهاب الكبد "بي"، موضحًا أن التطعيم يدرب الجهاز المناعي على مواجهة الميكروب قبل الإصابة، كما أكد أهمية لقاح الإنفلونزا، خاصة لكبار السن والأطفال والحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة وضعف المناعة، للحد من المضاعفات الخطيرة.