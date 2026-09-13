أحمد موسى: الرئيس السيسي أكد أهمية استمرار وقف إطلاق النار في غزة طبقًا لاتفاق شرم الشيخ

قال الإعلامي أحمد موسى، إن من بين الرسائل المهمة التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في اجتماعات تجمع بريكس، التأكيد على أهمية استمرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، طبقًا لاتفاق شرم الشيخ في 13 أكتوبر 2025.



القضايا السياسية المهمة

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن رسائل الرئيس خلال المشاركة في تجمع بريكس تناولت عددًا من القضايا السياسية المهمة، وفي مقدمتها الأوضاع في المنطقة والقضية الفلسطينية.



وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد ضرورة استمرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، إلى جانب أهمية الوصول إلى حل للقضية الفلسطينية، بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

الاقتصاد والاستثمارات وموضوع المياه

وأشار أحمد موسى إلى أن مشاركة الرئيس في تجمع بريكس تضمنت رسائل متعددة، سواء على المستوى السياسي أو فيما يتعلق بالاقتصاد والاستثمارات وموضوع المياه، مؤكدًا أن الزيارة كانت مهمة وتحمل العديد من الرسائل.