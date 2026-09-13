أحمد موسى يهاجم خطاب الإخوان بالخارج ويتساءل: «مين بيدفع المرتبات وتذاكر السفر؟»

شنّ الإعلامي أحمد موسى هجومًا على ما وصفه بخطاب جماعة الإخوان وأنصارها في الخارج، منتقدًا استخدام عبارات مسيئة وخروج بعض الخطابات، بحسب تعبيره، عن إطار العمل السياسي.

طبيعة الخطاب الذي تربى عليه التنظيم

وقال موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، إن بعض المنتمين إلى الجماعة يتبنون خطابًا يتضمن إساءات شخصية وخوضًا في الأعراض، معتبرًا أن هذا الأسلوب يعكس طبيعة الخطاب الذي تربى عليه أعضاء التنظيم.

وأضاف أن الإخوان، على حد وصفه، لا يتحدثون في السياسة بالشكل المعتاد، وإنما يعتمدون على أسلوب يتضمن التجاوز والإساءة، مؤكدًا أنه يعتبر الدفاع عن الدولة المصرية وشعبها مسؤولية في مواجهة ما يصفه بحملات الجماعة.

وانتقد موسى كذلك استضافة هولندا لفعاليات قال إنها تجمع عددًا من الجماعات والشخصيات المرتبطة بالتنظيمات الإرهابية، واصفًا أوروبا بأنها أصبحت، وفق تعبيره، «تورا بورا» لهذه الجماعات.

الكيانات والشخصيات الموجودة

وفي ختام حديثه، طرح موسى تساؤلات حول مصادر تمويل تحركات بعض الكيانات والشخصيات الموجودة في الخارج، قائلًا: «مين بيصرف على الكيانات الإرهابية ويدفع لهم مرتبات وتذاكر سفر؟»، ومشيرًا إلى أن بعض المشاركين في تلك التحركات يحصلون على مقابل مادي.