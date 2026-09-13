«4 مليارات جنيه للتابلت».. برلماني يطالب بزيادة رواتب المعلمين

أكد النائب الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن وزير التربية والتعليم مسؤول مسؤولية كاملة عن وضع رواتب مناسبة للمعلمين، وأنه ضد من يقول إن وزير التعليم ليس له علاقة بالرواتب.

وأضاف عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد»، تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن الوزير هو من يحدد أولويات الإنفاق بالوزارة، وأننا عندما ننظر إلى ميزانية وزارة التربية والتعليم سنجد أن هناك 4 مليارات جنيه للتابلت.

ولفت إلى أنه بدلًا من الإنفاق على التابلت، يتم رفع رواتب المعلمين، وأنه يطالب بوضع رواتب عادلة للمعلمين، وأن تكون الزيادة في الأساسي، وليست في الحوافز والبدلات.

وأشار إلى أن المعلمين يحصلون على رواتب بأساسي عام 2014، وعلينا أن نقدر المعلم ماديًا، وأن يكون له تدريبات، وأن ما يحدث بخصوص التعليم أمر غريب.