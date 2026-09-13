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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خلال أسبوع.. أخبار سارة لـ 43 ألف معلم بعد توجيهات الحكومة

طلاب
طلاب
اخبار توك شو

أكد رفعت فياض، المتخصص في ملف التعليم، أن رواتب المعلمين ليست من اختصاص وزارة التربية والتعليم، لكن الرواتب تكون من اختصاص وزارة المالية.

وأضاف المتخصص في ملف التعليم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد»، تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن ما حدث خلال الفترة الأخيرة هو تحرك رواتب المعلمين بنسب كبيرة، وأن وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف تحدث عن تحرك الرواتب خلال آخر عامين.

ولفت إلى أن العامين الماضيين شهدا إنجازات كبيرة في المنظومة التعليمية، وأنه خلال الأسبوع الحالي أو الشهر الحالي سيتم تعيين 43 ألف معلم، بناءً على توصيات من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأشار إلى أن تعيين المعلمين كان قد توقف لمدة 25 عامًا، لكن الآن يتم تعيين معلمين جدد، وأن وزارة المالية قامت بتخصيص المبالغ المالية لتعيين المعلمين.

وأوضح أن العجز في المعلمين كان قد وصل إلى نصف مليون معلم، وأنه بعد التحرك للتعيين، علينا أن نشيد بما حدث في المنظومة التعليمية خلال العامين الأخيرين.

التعليم المعلمين ملف التعليم وزارة المالية رواتب المعلمين

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