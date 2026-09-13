بعد نتيجة المرحلة الثالثة.. الأوراق المطلوبة للتقديم في الجامعات

أعلنت وزارة التعليم العالي نتيجة المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي 2026/2027، وذلك عقب انتهاء مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد من أعمال ترشيح الطلاب وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة.

ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة ترشيحهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني:

www.tansik.digital.gov.eg

كما تقرر فتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب المرحلة الثالثة الذين تم ترشيحهم، و لطلاب المرحلتين الأولى والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب مسبقا، وذلك لتسجيل طلبات تقليل الاغتراب، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة لذلك.

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

يمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة التنسيق ومعرفة الكلية أو المعهد المرشح لهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي باستخدام رقم الجلوس، من خلال هذا الرابط هنــــــــــا

خطوات التقديم للجامعات بعد نتيجة المرحلة الثالثة

بعد معرفة الكلية أو المعهد المرشح له الطالب، يجب طباعة بطاقة الترشيح وتجهيز المستندات المطلوبة، ثم التوجه إلى مقر الكلية لاستكمال إجراءات القيد، وتسليم الملف وفق التعليمات التي تعلنها إدارة شؤون الطلاب.

وتختلف بعض الأوراق أو الإجراءات الإضافية من كلية إلى أخرى، لذلك يجب على الطالب متابعة التعليمات الصادرة من الكلية التي تم ترشيحه إليها.

الأوراق المطلوبة للتقديم في الجامعات

حددت الجامعات مجموعة من الأوراق الأساسية المطلوبة لاستكمال ملف الطالب الجديد، وتشمل:

بطاقة الترشيح: يتم طباعتها من خلال موقع التنسيق الإلكتروني بعد ظهور نتيجة المرحلة الثالثة، وتوضح جهة الترشيح التي تم قبول الطالب بها.

أصل شهادة الثانوية العامة مع تقديم 3 صور منها.

أصل شهادة الميلاد المميكنة (كمبيوتر) مع 3 صور منها.

عدد 6 صور شخصية حديثة للطالب بمقاس 4×6.

صورة بطاقة الرقم القومي للطالب، بالإضافة إلى صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

إيصال سداد المصروفات الدراسية والرسوم الإدارية المقررة من الكلية أو المعهد.

موقف التجنيد للطلاب الذكور من خلال تقديم نموذج 2 جند، بالإضافة إلى نموذج 6 جند أو 7 جند وفقًا لسن الطالب وحالته التجنيدية.

ما هو تقليل الاغتراب 2026 للمرحلة الثالثة؟

يُعد تقليل الاغتراب 2026 للمرحلة الثالثة خدمة إلكترونية تتيح للطالب، بعد ترشيحه من خلال مكتب التنسيق، التقدم بطلب للتحويل من الكلية أو المعهد الذي تم ترشيحه إليه إلى كلية أو معهد آخر أقرب إلى نطاقه الجغرافي، وذلك في إطار الضوابط التي يقرها مكتب التنسيق.

ولا يعني تسجيل طلب تقليل الاغتراب الموافقة على التحويل بشكل تلقائي، إذ تخضع جميع الطلبات للمفاضلة وفق القواعد المنظمة والطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد، والحدود الدنيا للقبول، إلى جانب الشروط الخاصة بكل كلية.

المستحقون لتقليل الاغتراب 2026 للمرحلة الثالثة

يشمل فتح باب تقليل الاغتراب 2026 للمرحلة الثالثة الطلاب الذين تم ترشيحهم ضمن المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة 2026 من خلال مكتب التنسيق.

كما يستفيد من الخدمة الطلاب الذين تم ترشيحهم في المرحلتين الأولى والثانية ولم يتقدموا بطلب تقليل اغتراب خلال الفترة السابقة، إضافة إلى الطلاب الذين تنطبق عليهم شروط التحويل والقواعد المنظمة للانتقال بين الكليات والمعاهد.

خطوات تقليل الاغتراب 2026 للمرحلة الثالثة

تبدأ خطوات التقديم بالدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني، ثم اختيار خدمات تنسيق الثانوية العامة والضغط على خدمة تقليل الاغتراب، وبعد ذلك إدخال رقم الجلوس والبيانات المطلوبة.

ويقوم الطالب بعد ذلك بمراجعة بياناته والكلية أو المعهد الذي تم ترشيحه إليه، ثم اختيار الكلية التي يرغب في التحويل إليها وفق الخيارات المتاحة، مع التأكد من توافق طلب التحويل مع قواعد التوزيع الجغرافي والحد الأدنى للقبول.

وفي الخطوة الأخيرة، تتم مراجعة جميع البيانات والرغبات قبل اعتماد الطلب والضغط على تسجيل الطلب، مع الاحتفاظ ببيانات التسجيل لمتابعة نتيجة تقليل الاغتراب 2026 للمرحلة الثالثة عند إعلانها.