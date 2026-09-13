أحمد موسى: مصر جاهزة للاستثمارات.. والبنية التحتية وصلت إلى 100%

أكد الإعلامي أحمد موسى أن مصر أصبحت جاهزة لاستقبال الشركات الراغبة في الاستثمار، في ظل التوسع الكبير في مصادر الطاقة وتطوير البنية التحتية وشبكات النقل.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن مصر تمتلك مصادر متنوعة للطاقة، تشمل الطاقة الجديدة والمتجددة من الشمس والرياح، إلى جانب محطة الضبعة النووية، مؤكدًا أن الدولة توسعت بشكل كبير في إنتاج الطاقة.

وأضاف أن البنية التحتية المصرية أصبحت جاهزة بنسبة 100%، سواء فيما يتعلق بالطرق أو غيرها من المشروعات، فضلًا عن امتلاك مصر شبكة نقل نظيفة.

وأشار موسى إلى أن الإنفاق خلال السنوات الماضية استهدف تجهيز الدولة لاستقبال الاستثمارات الأجنبية وإقامة المشروعات، وليس مجرد توجيه الأموال إلى دفع المرتبات، مؤكدًا أن هذه المشروعات أصبحت واقعًا ملموسًا يمكن البناء عليه لجذب المزيد من الاستثمارات.