أحمد موسى: الفلوس اتصرفت على تجهيز مصر للاستثمارات مش دفع المرتبات.. وجاهزون للشركات

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر أصبحت جاهزة لاستقبال الشركات والاستثمارات الجديدة، بعد ما شهدته الدولة من توسع كبير في مشروعات الطاقة والبنية التحتية والنقل خلال السنوات الماضية.

مصادر متعددة للطاقة

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن مصر أصبحت تمتلك مصادر متعددة للطاقة، بداية من الطاقة الجديدة والمتجددة، سواء من الشمس أو الرياح، وصولًا إلى محطة الضبعة النووية، مشيرًا إلى أن الدولة توسعت في إنتاج الطاقة بما يدعم قدرتها على جذب الاستثمارات.

وأضاف أن البنية التحتية أصبحت جاهزة بنسبة 100%، سواء من خلال شبكة الطرق أو مختلف المشروعات التي تم تنفيذها لتجهيز الدولة لاستقبال الاستثمارات، لافتًا إلى أن مصر تمتلك شبكة نقل نظيفة.

وأوضح موسى أن الأموال التي تم إنفاقها خلال السنوات الماضية لم تكن موجهة إلى دفع المرتبات، وإنما إلى تجهيز الدولة وتهيئة بنيتها الأساسية أمام الاستثمارات الأجنبية.

تجهيز الدولة للاستثمارات الأجنبية

وقال: «الفلوس اتصرفت على تجهيز الدولة للاستثمارات الأجنبية وليس في دفع المرتبات»، مؤكدًا أن هذه المشروعات أصبحت واقعًا ملموسًا، وأسهمت في توفير البنية الأساسية اللازمة أمام الشركات الراغبة في الاستثمار داخل مصر.