أخبار التوك شو| أحمد موسى: التنظيم الدولي للإخوان مخترق.. وموقفي منهم لم ولن يتغير.. مدبولي: الدولة تبذل أقصى جهد لتوفير الخدمات للمواطنين رغم التحديات العالمية

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:



متحدث الصحة: نجحنا في تخفيض قوائم الانتظار إلى 8 أسابيع

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الدولة المصرية وضعت خطة متكاملة للوصول إلى القضاء على قوائم الانتظار للجراحات الحيوية والحرجة، مشيراً إلى أن متوسط فترة الانتظار تقلص بشكل ملحوظ مقارنة بالسنوات الماضية.

مي عبد الحميد: صندوق الإسكان يطرح وحدات لمتوسطي الدخل بتمويل على 20 عامًا

قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن متوسطي الدخل ليسوا منسيين في خطط الإسكان، موضحة أن الصندوق طرح نحو 30 ألف وحدة سكنية على فترات لهذه الفئة، بفائدة مدعومة تبلغ 12% متناقصة على 20 سنة.

بعد قافلة القليوبية.. «مستقبل وطن» يعلن خطة طوارئ لتطوير المدارس

أعلن المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن جهود الحزب لتطوير المدارس ورفع كفاءتها تجري في 15 محافظة خلال الفترة الحالية.

أحمد موسى: التنظيم الدولي للإخوان مخترق.. وموقفي منهم لم ولن يتغير

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الإرهابي أنس حبيب التقى بإرهابية إخوانية تدعى منى الشاذلي في هولندا منذ 4 أيام.

وزير الأوقاف السابق: التكتلات الاقتصادية ضرورة حتمية لمواجهة التحديات العالمية

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة "البريكس" تعكس نهج الاتزان الاستراتيجي الذي تنتهجه الدولة المصرية، مشددًا على أن القرار السياسي والاقتصادي لمصر أصبح مستقلًا تمامًا ومتحررًا من أي تبعية لأي قوة خارجية.

مسؤوليتي امام الله.. أحمد موسى يفضح مخططات الجماعة الإرهابية ضد الدولة المصرية

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن الإرهابي أدهم حسنين أحد أعضاء تنظيم الإخوان، وله صورة مع محمد البلتاجي، كما أنه مسؤول في التنظيم بمنظمة «جيستس» الهولندية.

رئيس الوزراء: الجولات فرصة للوقوف على تنفيذ المشروعات وتحسين جودة الخدمات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تواصل العمل بشكل مستمر على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومتابعة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بمختلف محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن الجولات الميدانية التي يقوم بها تمثل فرصة مهمة لمتابعة ما يتم تنفيذه على أرض الواقع والوقوف بصورة مباشرة على معدلات الإنجاز ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

مدبولي: الدولة تبذل أقصى جهد لتوفير الخدمات للمواطنين رغم التحديات العالمية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة لا تعمل في ظروف طبيعية، في ظل التحديات والأزمات غير المسبوقة التي يواجهها العالم، مشددًا في الوقت نفسه على أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لتقديم جميع الخدمات الممكنة للمواطن المصري.

الرئيس السيسي: مصر تتطلع إلى تولى رئاسة تجمع البريكس في المستقبل القريب

قال الرئيس السيسي إن مصر تطلع إلى تولى رئاسة تجمع البريكس فى المستقبل القريب، والتزامها بالاستمرار فى العمل الوثيق مع الدول الأعضاء، لتطوير التعاون في كافة المجالات.