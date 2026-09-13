لجنة فنية.. الصحة تكشف حقيقة وفاة 4 مرضى بالعناية المركزة بمستشفى الباجور التخصصي

كشف مصدر مسئول بوزارة الصحة والسكان، حقيقة وفاة 4 مرضي بمستشفى الباجور التخصصي بمحافظة المنوفية، نتيجة انقطاع التيار الكهربائي.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، أن الواقعة محل تحقيق من اللجنة المشكلة من الوزارة للوقوف علي اي تقصير أو إهمال موضحا أن الواقعة بدأت عقب انقطاع التيار الكهربائي عن احد منظمات التيار الكهربائي المغذية للمستشفى.

وتابع المصدر قائلا : التحقيقات المبدئية حتي الآن تشير إلي عدم وجود أي علاقة بين وفاة 4 حالات وانقطاع التيار الكهربائي حيث أن أحد المتوفين حالته متدهورة منذ فترة وحالة أخري توفيت قبل العطل الذي ضرب المنظم الكهربائي والحالتين من باقي ال 4 لا علاقة لهما أيضا بهذا الأمر.

عطل مفاجيء

وأوضح المصدر ، انه فور عطل المنظم تم توصيل التيار الكهربائي مباشرة الي المستشفي ونقل عدد من الحالات وهو إجراء متبع في مثل تلك الحالات، مشيرا إلي أن هناك تحقيق فني وإدراي لايصلح الأمور كافة