سقوط مبنى بقرية كفر الغنامية.. وتحرك عاجل من أجهزة الباجور

شهدت قرية كفر الغنامية اليوم سقوط مبنى داخل القرية، وعلى الفور تم التحرك الفوري على أرض الواقع من فتحي شلبي رئيس مركز ومدينة الباجور فور ورود البلاغ

وعلى الفور، تم الدفع بالمعدات والفرق المختصة إلى موقع البلاغ، حيث جرى رفع نواتج الهدم وإزالة آثار السقوط وفتح الطريق العام أمام حركة المواطنين، مع التعامل السريع مع الموقف لمنع وجود أي معوقات بالطريق، وايضاً الدفع بالحماية المدنية تحسبا لاى طوارئ.

وأكدت المعاينة الأولية عدم وجود خسائر في الأرواح، فيما تواصل الأجهزة المعنية متابعة الموقع واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المبنى.