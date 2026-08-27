واقعة شاب المهندسين تثير الجدل.. اتهامات قانونية تنتظر 5 متهمين بعد الضرب والسحل

كشفت تفاصيل الواقعة المتداولة بشأن اعتداء عدد من الأشخاص على شاب مكبل بالحبال في محيط مستشفى الصفا بمنطقة المهندسين، بدعوى الاشتباه في كونه لصًا، عن إمكانية مواجهة المتورطين اتهامات جنائية على خلفية ما ظهر في مقطع الفيديو.

وبحسب قانونيين، فإن ثبوت ارتكاب الشاب لجريمة سرقة لا يبرر الاعتداء عليه أو احتجازه من جانب أفراد، إذ إن ضبط المتهمين والتحقيق معهم وتوقيع العقوبات من اختصاص الأجهزة الأمنية وجهات التحقيق والقضاء.

وقد يواجه الأشخاص الظاهرون في الفيديو اتهامات تتعلق بالاحتجاز دون وجه حق، والاعتداء بالضرب والسحل والتعذيب، وذلك وفقًا لملابسات الواقعة وما تسفر عنه التحقيقات.

وأكدت الجهات المختصة أن التعامل مع أي شخص يُشتبه في ارتكابه جريمة يجب أن يتم من خلال الإجراءات القانونية، محذرًا من خطورة لجوء الأفراد إلى توقيع العقوبات بأنفسهم، لما قد يترتب على ذلك من انتشار الاعتداء على الأشخاص لمجرد الاشتباه فيهم وتهديد سيادة القانون.

وكان مقطع فيديو قد جرى تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله عدد من الأشخاص أثناء الاعتداء على شاب مكبل بالحبال في محيط مستشفى الصفا بالمهندسين، بدعوى الاشتباه في سرقته.

وعقب تداول الفيديو، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 5 من الأشخاص الذين ظهروا خلال الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم